Una estrella de Vikingos, el favorito para ser el nuevo James Bond

Archivo - La nueva película de James Bond ya tiene nuevo (y oscarizado) director - MGM - Archivo

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

La búsqueda del nuevo James Bond está oficialmente en marcha. A lo largo de los meses, son muchos los nombres que han sonado como posibles candidatos para tomar el testigo de Daniel Craig como el mítico espía y ahora, una estrella de Netflix se ha sumado a la lista.

Según señala MovieWeb, un inesperado intérprete que podría encarnar al agente 007 sería Leo Suter, que ha aparecido en títulos como Sanditon, Lynley o la serie de Netflix Vikingos: Valhalla.

El actor, aunque no tan conocido como otros de los posibles aspirantes a Bond, como Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Harris Dickinson o Callum Turner, encajaría por edad con el perfil joven que se estaría buscando. Además, su papel en Vikingos: Valhalla ya demostró sus aptitudes para escenas de lucha y acción, tan inherentes a un personaje como el sofisticado espía inglés.

SUTER YA HA ALENTADO LOS RUMORES

Suter ya abordó la posibilidad de encarnar al mítico personaje creado por Ian Fleming a principios de año, sugiriendo que, efectivamente, se encontraba en el punto de mira. "Creo que podría estar entre las opciones, sí, y no diría que no", reveló en declaraciones a The Times. "Estad atentos", añadió.

Deadline informó de que está previsto que la decisión se tome a mediados de año. Lo poco que se sabe por el momento es que la directora de casting, Nina Gold, ha indicado que el elegido deberá "rebosar atractivo sexual" y que Amazon MGM Studios ha expresado su firme intención de "no comentar detalles concretos durante el proceso de casting".

La nueva película de James Bond será la 26.ª entrega de la saga y la primera bajo el mando de Amazon MGM Studios tras el acuerdo con la familia Broccoli. Estará dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Steven Knight.