Una estrella de Stranger Things confirma su regreso a Derry en un nuevo proyecto de IT

Stranger Things ha convertido a sus jóvenes protagonistas en rostros conocidos a nivel mundial. Muchos de ellos, ya incluso antes del final de la serie, participaron en importantes proyectos en la pequeña y gran pantalla. Es el caso de Finn Wolfhard, que tras interpretar a Ritchie Tozier en las dos entregas del remake cinematográfico de IT dirigidas por Andy Muschietti, ha confirmado que participará en un nuevo proyecto vinculado a la aterradora franquicia basda en la obra de Stephen King.

"Lo supe hace años", afirmó Wolfhard a Esquire. "Cuando empezaron a pensar en esa serie [It: Bienvenidos a Derry] probablemente fue en 2021. Barbara y Andy Muschietti me dijeron: 'Estás dentro'", añadió el actor que da vida a Mike Wheeler en Stranger Things, refiriéndose al momento en que supo sobre su regreso al universo de IT.

"Sí, estoy involucrado. Creo que con el tiempo se mostrará algo más que quiero que la gente vea", subrayó Wolfhard, sin llegar a arrojar más luz sobre este nuevo proyecto ni cómo se materializará su regreso en él.

Llegados a este punto, cabe recordar que en los compases finales del episodio 8 de It: Bienvenidos a Derry, Pennywise revela que el nombre completo de Marge Truman (Matilda Lawler) será el de Margaret Tozier, confirmando que un día se convertirá en la madre de Ritchie, a quien daba vida Wolfhard en It: Capítulo 1 y 2. Pero no solo eso, sino que, dado que el tiempo no fluctúa de manera lineal para el malvado ente, este también sabe que el Club de los Perdedores, del que Ritchie formará parte, terminará matándolo.

El capítulo, además de dar a entender que el futuro de Marge ya está escrito, también cuenta en su última escena con un breve cameo de Sophia Lillis, retomando su papel de Beverly Marsh, a la que encarnó en las películas de Muschietti. Dicho esto, Wolfhard recordó cómo fue alcanzar el estrellato cuando, con tan solo 14 años, rodó simultáneamente It: Capítulo 1 y la segunda temporada de Stranger Things.

"Nadie te puede preparar para ello. Fue increíblemente emocionante... pero hubo una etapa de mi adolescencia en la que fue muy duro", concluyó el intérprete que desde entonces ha aparecido también en las dos nuevas entregas de otra potente franquicia como Cazafantasmas.