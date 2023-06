Una estrella de El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder, a punto de dar el salto a Marvel

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Marvel se está adentrando en una nueva etapa con su saga del Multiverso, lo que significa la llegada de nuevos personajes. Los rumores ahora apuntan a un actor de El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder, que estaría en negociaciones para unirse a la franquicia.

Ismael Cruz Córdova, quien encarna a Arondir en El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder, ha revelado a Variety que Marvel Studios se ha puesto en contacto con él para hablar sobre varios proyectos. "Tengo muy buena relación con los directores de casting de Marvel", confesó.

El actor incluso desveló que Marvel le consideró para el papel de Adam Warlock en Guardianes de la galaxia Vol. 3, un rol que finalmente fue a parar a Will Poulter. "Realmente quería ese papel, pero Will Poulter está increíble haciéndolo, así que no estoy enfadado. Pero eso fue difícil porque me encanta toda esa historia", reconoció el actor, que no pierde la esperanza de formar algún día parte de Marvel. "Siempre pienso que no he conseguido esos papeles porque me tienen esperando para el que quiero hacer", agregó.

Esta no es la primera vez que Cruz Córdova habla sobre Marvel, y es que anteriormente ya contó a Variety que le encantaría dar vida a Tigre Blanco/Hector Ayala. "Creo que es un personaje fantástico. Me encantan los personajes que son héroes improbables, que son personas a las que les han tocado las peores cartas. Esa es mi historia. La vida no es solo este pequeño viaje de redención. ¿Cuántos de nosotros sufrimos bullying? ¿Cuántos de nosotros éramos pobres? ¿Cuántos de nosotros éramos marginados? ¿Cuántas de nuestras identidades correspondían con algo que no podías ser? A muchos de nosotros nos tocaron cartas que eran malas", expuso.

A la espera de que fiche por Marvel, los fans podrán ver a Ismael Cruz Córdova en la temporada 2 de El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder. La grabación está en marcha y, aunque no se ha confirmado la fecha de lanzamiento, se espera que llegue a Amazon Prime Video a finales de 2023 o ya en 2024.