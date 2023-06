El juicio de Jonathan Majors, acusado de violencia doméstica, comenzará en agosto

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Jonathan Majors, el actor que interpreta a Kang en el Universo Marvel, ha comparecido en un juzgado de lo penal de Manhattan para conocer la fecha en la que comenzará su juicio por presunta agresión. El próximo 3 de agosto iniciará el proceso en el que el intérprete se enfrentará a una pena de hasta un año de cárcel si es declarado culpable del delito de violencia doméstica y otros cargos de agresión y acoso con agravantes del que se le acusa.

Según informa Variety, la vista ha durado poco más de dos minutos y Majors ha entrado al juzgado acompañado de su novia, Meagan Good, alrededor de las 9:15 de la mañana (horario de la Costa Este de Estados Unidos).

Majors fue detenido el pasado 25 de marzo en Manhattan (Nueva York) acusado de violencia doméstica hacia una mujer y posteriormente imputado de varios cargos de agresión y acoso con agravantes. La presunta agresión de la que se le acusa llegó tras una denuncia en la que la mujer relató a los agentes que había sido agredida y fue trasladada al hospital con "heridas leves en la cabeza y el cuello".

Tras estas acusaciones, Majors fue despedido de las dos próximas películas en las que iba a trabajar, The Man in My Basement y el biopic del cantante de soul y rhythm and blues Otis Redding. El actor también fue eliminado de un nuevo anuncio en el que participaba y cortado por su compañía de representación, Entertainment 360.

Tras hacerse pública la denuncia de agresión contra Majors, otras presuntas víctimas de abuso del intérprete levantaron la voz y están cooperando con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en el caso. Pese a que la defensa de Majors, encabezada por la abogada Priya Chaudhry, niega los hechos rotundamente, la víctima solicitó con éxito una orden de alejamiento contra el actor el pasado mes de abril, algo que según la abogada defensora "es habitual en este tipo de casos".

Jonathan Majors es el actor sobre el que Marvel Studios tiene planeado construir el futuro de su Universo Cinematográfico en los próximos años debido a las infinitas posibilidades que ofrecía el personaje de Kang y sus múltiples variantes. De hecho, la quinta entrega de Vengadores tiene como título The Kang Dynasty.

Sin embargo, tras esta denuncia por agresión y el resto de víctimas que han alzado la voz ante los presuntos abusos del actor durante años, la compañía no tiene nada claro el futuro del intérprete dentro del UCM.