España se la juega ante Bélgica también en la pantalla grande con Cine Yelmo

Mikel Merino, jugador de España, celebra un gol frente a Portugal en el Mundial 2026 - WU XIAOLING / XINHUA NEWS / EUROPA PRESS

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

Cine Yelmo emitirá en directo el encuentro del Mundial de fútbol que enfrentará a España contra Bélgica del próximo viernes 10 de julio a las 21:00 horas. La exhibidora, que ya ha proyectado los partidos de la selección de Luis de la Fuente desde la fase de grupos, también ofrece ahora los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Así, los aficionados podrán seguir a 'la Roja' en pantalla grande en el encuentro que se celebrará el 10 de julio y, en caso de pasar a semifinales o llegar a la final, la emoción del Mundial podrá seguir compartiéndose las próximas semanas. Las entradas para ver el partido en cualquiera de los cines de la exhibidora ya están a la venta en la 'app' de Cine Yelmo y su página web (www.cineyelmo.com).

Además, Yelmo ofrecerá distintos tipos de entrada y menús adaptados a cada formato de sala. En los cines tradicionales y Premium, los espectadores podrán adquirir su entrada junto a un menú de palomitas y refresco por 8,30 euros. En las salas Premium estará disponible una opción con menú Premium por 14,30 euros, mientras que los cines Luxury podrá adquirirse por 21,30 euros la entrada junto a un menú Luxury.

EMOCIÓN COMPARTIDA

Con esta iniciativa, Cine Yelmo pretende dar la oportunidad a los más fanáticos del fútbol a vivir el Mundial en un entorno pensado para disfrutar en comunidad y con la calidad de sonido e imagen de la sala de cine. La propuesta se enmarca dentro de +Que Cine, la ventana de contenido alternativo con la que la compañía amplía su programación más allá de los estrenos cinematográficos, proyectando grandes eventos deportivos, musicales y culturales en la gran pantalla.

Está propuesta se une a las distintas jornadas especiales que ofrece Cine Yelmo, por ejemplo la sesión, el pasado 30 de mayo, con motivo de la nueva edición de Vamos Todos a Cine Yelmo que permitió a 6.000 personas vulnerables asistir al cine. También la programación especial del Día Mundial de las Personas Refugiadas, el pasado 20 de junio. En ella, y bajo el título Refugiados en el cine, varias salas acogieron proyecciones gratuitas para acercar al público historias vinculadas al refugio y las migraciones.