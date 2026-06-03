Casi 6.000 personas en situación de vulnerabilidad disfrutan de una sesión especial en Cine Yelmo

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MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

El pasado sábado 30 de mayo casi 6.000 personas en situación de vulnerabilidad asistieron a la sesión especial de la película Como cabras con motivo de la nueva edición de Vamos Todos a Cine Yelmo. La proyección se celebró en 46 cines de la compañía repartidos por toda España con el fin de favorecer el acceso al ocio y la cultura a través de la experiencia cinematográfica familiar y accesible.

Celebrado a las 11:00 horas del sábado, el pase Como Cabras acompañó a las familias durante una mañana pensada para compartir el cine desde la cercanía, la inclusión y el disfrute colectivo. En esta edición, la jornada contó con la colaboración de más de 60 asociaciones y entidades sociales. Entre ellas destacan Accem, Mensajeros de la Paz, Unicef, Cruz Roja, Aldeas Infantiles, Cáritas y Remar, que han contribuido a hacer posible la participación de los colectivos beneficiarios.

La sesión convirtió las salas en un espacio de encuentro en torno a la gran pantalla y permitió a los asistentes disfrutar de una experiencia completa en sala. Con Vamos Todos a Cine Yelmo, la exhibidora continúa reforzando su compromiso con la accesibilidad cultural y con el papel del cine como una experiencia capaz de conectar a personas de distintas edades y realidades.

En palabras de Jaime Gerbolés, Country Manager de Cine Yelmo, "cada edición de Vamos Todos a Cine Yelmo recuerda el poder que tiene el cine para reunir, emocionar y generar espacios compartidos". Además, añade que "es una forma de contribuir a que personas en situación de vulnerabilidad puedan disfrutar de una experiencia cultural y de ocio en un entorno cercano, inclusivo y pensado para todos".

Gerbolés destaca la labor de las entidades sociales y los equipos de la compañía que han colaborado porque sin su participación "nada de esto sería posible".