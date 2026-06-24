Cine Yelmo acoge el ciclo Refugiados en el cine, con cuatro proyecciones gratuitas - CINE YELMO

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Cine Yelmo ha celebrado el Día Mundial de las Personas Refugiadas con una programación especial en varias de sus salas en distintos puntos de España. Bajo el título Refugiados en el cine, este ciclo ha constado de cuatro proyecciones gratuitas: Viaje al país de los blancos, que se ha proyectado en exclusiva días antes de su estreno, Pon tu alma en la mano y anda, El artista de cristal y La historia de Souleymane.

A través de esta iniciativa cultural y de sensibilización, impulsada por la organización Accem, Cine Yelmo ha prestado sus salas para la proyección de esta muestra cinematográfica. La propuesta, que ha reunido a más de 300 espectadores en total, busca acercar al público historias vinculadas al refugio, las migraciones, los desplazamientos forzosos y los derechos humanos.

"En Cine Yelmo creemos en el poder del cine para abrir conversaciones, conectar con otras realidades y acercar al público historias que nos ayudan a comprender mejor el mundo que nos rodea. Por eso, colaborar de nuevo con Accem en Refugiados en el Cine supone una oportunidad para reforzar nuestro compromiso con una cultura accesible, transformadora y con impacto social", señala María Gálvez, directora de recursos humanos de Cine Yelmo.

REFUGIADOS EN EL CINE, UN CICLO EN TORNO A LA MIGRACIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS

La programación ha reunido cuatro propuestas con enfoques diversos. En Madrid, Cine Yelmo Ideal ha sido el escenario del preestreno de Viaje al país de los blancos, dirigida por Dani Sancho e inspirada en la historia real de Ousman Umar, un joven de Ghana que emprende una dura travesía atravesando el desierto del Sáhara y el Mediterráneo. La película llega a los cines este 26 de junio.

En Cine Yelmo Puerta Alicante se ha proyectado Pon tu alma en la mano y anda, de Sepideh Farsi, una obra que acerca al espectador a la realidad de Gaza a través de la mirada de la fotoperiodista palestina Fatima Hassouna.

Por su parte, Cine Yelmo Área Sur, en Jerez de la Frontera, ha proyectado El artista del cristal, película de Usman Riaz orientada también a un público familiar y centrada en una comunidad amenazada por la llegada de la guerra.

La programación se ha completado en Cine Yelmo Boulevard, en Vitoria-Gasteiz, con La historia de Souleymane, dirigida por Boris Lojkine, que retrata el día a día de un joven guineano en París mientras se prepara para una entrevista clave en su solicitud de asilo.