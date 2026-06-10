El Mundial de España, en pantalla grande: con Cine Yelmo - CINE YELMO

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Cine Yelmo retransmitirá en todas sus salas los dos primeros encuentros de la Selección Española en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, esta propuesta prevé continuar proyectando los partidos de España en caso de que continúe avanzando en la competición.

Así, los aficionados podrán seguir a la Roja en pantalla grande en los encuentros España vs. Cabo Verde, que se celebrará el 15 de junio, y España vs Arabia Saudí, el 21 de junio. Las entradas para ver ambos partidos en pantalla grande ya están a la venta en la app de Cine Yelmo y su página web (www.cineyelmo.com).

Además, la exhibidora ofrecerá distintos tipos de entrada y menús adaptados a cada formato de sala. En los cines tradicionales y Premium, los espectadores podrán adquirir su entrada junto a un menú de palomitas y refresco por 8,30euro. En las salas Premium estará disponible una opción con menú Premium por 14,30euro, mientras que los cines Luxury podrá adquirirse por 21,30euro la entrada junto a un menú Luxury.

LA EMOCIÓN DEL MUNDIAL EN LA GRAN PANTALLA

Con esta iniciativa, Cine Yelmo pretende dar la oportunidad a los más forofos del fútbol a vivir el Mundial en un entorno pensado para disfrutar en comunidad y con la calidad de sonido e imagen de la sala de cine. La propuesta se enmarca dentro de +Que Cine, la ventana de contenido alternativo con la que la compañía amplía su programación más allá de los estrenos cinematográficos, incorporando grandes eventos deportivos, musicales y culturales a la gran pantalla.

Además de la venta al público general, Cine Yelmo ofrece a empresas, grupos y clientes corporativos la posibilidad de reservar una sala en exclusiva para disfrutar de cualquier partido del Mundial en pantalla grande. Esta modalidad permite convertir cada encuentro en una experiencia privada y adaptada a las necesidades de cada grupo.

La propuesta está pensada para compañías que quieran compartir la emoción del campeonato con empleados, clientes o colaboradores en un entorno exclusivo, combinando la intensidad del fútbol con la comodidad de la sala de cine.