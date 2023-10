Escucha This Wish, la canción de Ariana DeBose para Wish: el poder de los deseos, la nueva película Disney

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Uno de los puntos fuertes de las películas de Walt Disney son sus historias y, sobre todo, sus canciones originales. Y de cara al estreno de su nueva película de animación, Wish: el poder de los deseos, que llegara a los cines el 24 de noviembre, el estudio ha lanzado This Wish, el tema interpretado la oscarizada Ariana DeBose.

Así, Disney ha publicado el vídeo de nuevo tema, que cuenta con imágenes de la película y la letra de la canción interpretada por DeBose, que pone voz en la cinta a Asha, la protagonista de la película.

Este es solo el primer lanzamiento, ya que hasta la semana del estreno Disney publicará cada semana una nueva canción de la película en versión original en YouTube, Amazon Music, Spotify, Apple Music y todos los proveedores de servicios digitales.

Así, en los próximos días se lanzarán las canciones Welcome to Rosas, interpretada por Ariana DeBose y el reparto de Wish: El poder de los deseos; At All Costs, interpretada por Chris Pine y Ariana DeBose; I'm A Star, interpretada por el reparto de Wish: El poder de los deseos; This is the Thanks I Get?, interpretada por Chris Pine; Knowing What I Know Now, interpretada por Ariana DeBose, Angelique Cabral y el reparto de Wish: El poder de los deseos; y A Wish Worth Making, interpretada por Julia Michaels.

Wish: El poder de los deseos sigue los pasos de Asha, una optimista con mucho ingenio, pide un deseo tan potente que le responde una fuerza cósmica, una pequeña bola de energía ilimitada llamada Estrella. Juntas, Asha y Estrella se enfrentan a un imponente enemigo, el Rey Magnífico, gobernante de Rosas, para salvar a su comunidad y demostrar que cuando la voluntad de una persona conecta con la magia de las estrellas, pueden ocurrir cosas maravillosas.

La cinta inspirada en el legado musical de Walt Disney, presenta una historia y unos personajes originales, con siete canciones originales escritas por la cantante y compositora nominada al Grammy Julia Michaels y el productor, compositor y músico ganador del Grammy Benjamin Rice.