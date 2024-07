Las escenas post-créditos de Deadpool y Lobezno, explicadas

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno ya ha llegado a los cines. La cinta protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman cuenta con toneladas de acción, constantes raciones de humor calculadamente incorrecto y gamberro y constantes e innumerables cameos y referencias. Y, como buen filme de superhéroes, la película de Shaw Levy cuenta con dos escenas post-créditos que ponen el broche de oro al único estreno en salas de Marvel Studios del año.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Las dos escenas extra de la película cumplen funciones distintas y, aunque ninguno de los metrajes aportan nada relevante a la trama, si que son un pequeño regalo para el público más leal de Marvel.

PRIMERA ESCENA POST-CRÉDITOS

El primer metraje extra arranca al inicio de los créditos finales y no es una escena como tal. Se trata de un montaje que incluye tomas falsas, imágenes tras las cámaras y contenido descartado de las anteriores películas de los X-Men y Los 4 Fantásticos en Fox antes del que el estudio fuera devorado por Disney

Un genial 'reel' que, al ritmo de Good Riddance (Time of Your Life) de Green Day, que hará las delicias de los fans más nostálgicos. Un guiño final al pasado que hace aún más evidente del homenaje que Deadpool y Lobezno pretende rendir a aquellas franquicias que ya han sido descartadas y no forman parte de los planes del UCM y ahora tan solo existen, como dice la película, en el Vacío más allá del tiempo y el espacio.

Y es que algunos de los cameos más sorprendentes son precisamente los de miembros de esas producciones del cine de superhéroes de antaño. En ella se puede ver ya no solo a un jovencísimo Jackman en sus primeras películas como el mutante de las garras de adamantium junto a otros rostros icónicos de la saga X-Men como Ian McKellan, Halle Berry, Michael Fassbender, Patrick Stewart, Jennifer Lawrence, James McAvoy o Nicholas Hoult.

La escena post-créditos también ha mostrado metraje de otros títulos como Los 4 Fantásticos con Jessica Alba y Chris Evans, también del remake más reciente con Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan y Jamie Bell así como de la cinta de Blade protagonizada por Wesley Snipes o de la película de Daredevil que protagonizó Ben Affleck.

SEGUNDA ESCENA POST-CRÉDITOS

Esta segunda escena no tiene una carga emocional y nostálgica tan grande como la primera y su función es meramente cómica. Una vez han pasado todos los créditos, Deadpool vuelve a la pantalla para demostrar que, por muy bocazas que sea... no miente.

Durante el filme, cuando el dúo protagonista se encuentra por primera vez con Cassandra Nova, Wade Wilson consigue que la malvada gemela de Charles Xavier arranque en un simple movimiento de mano la piel del cuerpo de Johnny Storm, personaje encarnado por Chris Evans, porque, supuestamente, la Antorcha Humana había proferido una tremenda retahíla de insultos y barbaridades al describir a la poderosa villana.

La confesión del mercenario bocazas hace que Cassandra, hermana gemela malvada de Charles Xavier, acabe rápidamente con la vida de Storm, y todos parecen culpar a Wilson de ello. Sin embargo, en un último chascarrillo, demuestra que todos los insultos que Deadpool le dice a Cassandra sí salieron en primera instancia de la boca de Johnny.

Esta broma, aunque simplemente parezca seguir el tono irreverente y políticamente incorrecto de la cinta, contrasta con que Chris Evans, de todos los actores de Marvel precisamente, haya soltado una ristra de insultos de esa magnitud después de haber sido el rostro apacible, justiciero y correcto del Capitán América.