La escena post-créditos de Tron: Ares, explicada: Así conecta con la película de 1982

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

Dirigida por Joachim Ronning (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar) y protagonizada por Jared Leto, Tron: Ares, la tercera parte de la saga creada en 1982 con Tron y retomada en 2010 con Tron: Legacy, traslada las amenazas de la Red al mundo real. Como ya es tan habitual en las grandes producciones, la película, ya disponible en cines, cuenta con una escena post-créditos con la que Disney sienta las bases para una hipotética continuación.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El final del filme muestra que, Julian Dillinger, villano en Tron: Ares y nieto de uno de los antagonistas de la película de 1982, Ed Dillinger, huye de una detención segura a manos de la policía digitalizándose en su propia Red, lugar del que proviene el personaje de Leto y todos los peligros digitales que amenazan la Tierra durante el tercer acto. Pero esa no es la última aparición de Evan Peters en la cinta, pues esta le dedica una escena postcréditos que revela que hay ambiciosos planes con él en un futuro.

En la secuencia, Julian deambula entre ruinas digitales de un mundo que se desmorona, pero cuando todo parecía perdido, se encuentra con un disco de identidad. Al activarlo, su traje se materializa con la silueta de Sark, el temible maestro de los Juegos del filme original (personaje creado por Ed). Un guiño que establece a Julian como heredero de la peligrosa creación de su abuelo y abre la puerta a su regreso como villano en una cuarta parte todavía por anunciar.

En la mitología de Tron, Sark fue el programa ejecutor del Master Control Program (MCP) en 1982: era el rostro opresivo del sistema de juegos y la mano digital de Ed Dillinger frente a Kevin Flynn, personaje interpretado por Jeff Bridges en las tres películas de la saga. Vincular a Julian con Sark retoma el conflicto Flynn/Dillinger y, si hay Tron 4, apuesta por su antagonista.

Ronning ya subrayó que tiene ideas para una continuación y que la escena postcréditos "insinúa lo que viene". Con Julian adoptando la armadura de Sark, el cuarto capítulo podría confrontar a un Sark 2.0 contra un Ares humanizado, además de suponer el posible reencuentro con Sam y Quorra, personajes de Legacy .

Además de Leto y Peters, el reparto de Tron: Ares incluye a Greta Lee (Eve Kim), Gillian Anderson (Elisabeth Dillinger), Jeff Bridges (Kevin Flynn) y Jodie Turner-Smith (Athena). La música corre a cargo de Nine Inch Nails (Trent Reznor y Atticus Ross), que toman el relevo de Daft Punk en Legacy.