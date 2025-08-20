Censura, periodismo y un delito contra el medioambiente en el tráiler de la temporada 4 de The Morning Show - APPLE TV+

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

La esperada temporada 4 de The Morning Show, la serie protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, aterrizará en Apple TV+ el próximo miércoles 17 de septiembre. A poco menos de un mes para el estreno, la plataforma ha lanzado un intenso tráiler de la nueva entrega, compuesta de diez capítulos, en el que adelanta que la búsqueda de la verdad no será nada fácil para los trabajadores de la cadena tras la fusión UBA-NBN.

"Creo en las segundas oportunidades. Puede que sea una oportunidad para arreglar las cosas", narra Bradley, a quien interpreta Witherspoon al comienzo del avance, de más de dos minutos de duración. "Empezamos de nuevo. Nueva empresa, nueva política", añade, Alex, encarnada por Aniston, en una optimista rueda de prensa mientras que Stella (Greta Lee) promete "un cambio real".

Sin embargo, el futuro optimista choca de lleno con la mirada empresarial de los nuevos ejecutivos. "La gente tiene que saber que UBN tiene las noticias antes que nadie y que son ciertas", expresa Mía (Karen Pittman) a lo que Celine, la nueva directiva interpretada por Marion Cotillard, le responde "Una bonita idea, pero no es sexi".

Más adelante, se descubre que Bradley está trabajando junto a Chip (Mark Duplass) en artículo sobre un caso que implica a la UBA en un delito contra el medioambiente y que afectó a mucha gente. Paralelamente el ambiente de la cadena se vuelve más y más competitivo, dando lugar a un conflicto entre Alex y Mía. "Parece que el drama que vive la cadena es más jugoso, que el drama que muestra la cadena", expresa Cory (Billy Crudup). El equipo de periodistas tendrá que luchar por mostrar al mundo la verdad mientras evitan el derrumbe de la cadena.

La temporada 4 de The Morning Show cuenta con las incorporaciones de Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook, Cotillard y Jeremy Irons. Las ya mencionadas Aniston, Witherspoon, Pittman y Lee retoman sus personajes junto a Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie y Jon Hamm. La serie está capitaneada por la showrunner Charlotte Stoudt, quien también forma parte de la producción ejecutiva junto a Mimi Leder, que dirige la serie, Michael Ellenberg, Lindsey Springer, Lauren Neustadter, Witherspoon, Aniston, Kristin Hahn, Zander Lehmann y Micah Schraft.

La cuarta temporada de The Morning Show comienza en la primavera de 2024, casi dos años después de los sucesos de la tercera entrega. "Con la fusión UBA-NBN completada, la redacción del programa debe lidiar con una nueva responsabilidad, motivos ocultos y la naturaleza esquiva de la verdad en un Estados Unidos polarizado. En un mundo plagado de deepfakes, teorías de la conspiración y encubrimientos corporativos, ¿en quién podemos confiar? ¿Y cómo podemos saber lo que es real?", reza la sinopsis oficial de la serie.

El primer episodio de la temporada 4 de The Morning Show se estrenará en Apple TV+ el próximo miércoles 17 de septiembre y el resto de capítulos irán llegando semanalmente a la plataforma hasta el 19 de noviembre.