El equipo de sonido de Sirat, premiadas en los Golden Reel junto a Frankenstein y Los pecadores

Las diseñadoras de sonido Laia Casanovas (i) y Yasmina Praderas (d) recogen el Goya a mejor sonido por la película 'Sirat' durante la 40º edición de los Premios Goya - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

Además de optar al Oscar a mejor película internacional en la gala que se celebrará el próximo domingo 15 de marzo, Sirat también compite en los premios de la Academia de Hollywood al galardón por mejor sonido. Ahora, la cinta española ha sumado un reconocimento que podría acercarle más a la codiciada estatuilla dorada. Y es que el filme de Oliver Laxe estuvo entre los premiados en los Golden Reel Awards, uno de los galardones técnicos más importantes de la industria audiovisual a nivel de sonido, concedidos por la Motion Pictures Sound Editors (MPSE), el gremio de editores de sonido estadounidense.

Sirat se hacía así este fin de semana con el premio a la mejor edición de sonido en la categoría de largometraje internacional gracias al trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas. Este reconocimiento a su diseño de sonido resulta prometedor en su carrera a los Oscar, donde ya ha hecho historia por tratarse del primer equipo formado íntegramente por mujeres nominado a dicho galardón.

En todo caso, conviene señalar que algunas de las principales competidoras de Sirat por el Oscar a mejor sonido también se alzaron con otros importantes galardones de la MPSE.

Frankenstein obtuvo el premio a la mejor edición de sonido en la categoría foley, los efectos sonoros creados y grabados de forma manual, y Los pecadores fue la única cinta doblemente premiada, recibiendo reconocimientos al mejor diálogo/ADR (Automated Dialogue Replacement, conocido en español como doblaje de producción) y a la mejor edición musical. Ambas películas compiten con Sirat por el Oscar a mejor sonido junto a F1: La película y Una batalla tras otra.

Cabe recordar que, entre los filmes ganadores de estos premios el año pasado se encontraban Wicked, Emilia Pérez, Saturday Night y Dune: Parte Dos, que acabaría haciéndose con el Oscar a mejor sonido. Por esto, es lógico esperar que las ganadoras en esta ocasión tengan más papeletas de coronarse en dicha categoría.

LA CARRERA DE PREMIOS DE SIRAT

Aparte de optar a la estatuilla por mejor sonido, Sirat está entre las candidatas al Oscar a mejor película internacional junto a la iraní Un simple accidente de Jafar Panahi, la noruega Valor sentimental de Joachim Trier, la tunecina La voz de Hind de Kaouther Ben Hania y El agente secreto, cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura..

Entre los galardones que ya se ha llevado la cinta de Laxe destacan seis premios Goya (estaba nominada a once), entre ellos, mejor fotografía, mejor montaje, mejor música original, mejor dirección de producción, mejor dirección artística y, precisamente, mejor sonido.

La película de Laxe fue nominada también a dos Globos de Oro, perdiendo en la categoría de mejor película de habla no inglesa frente a El agente secreto y en la de banda sonora original, frente a Los pecadores. Sirat también se fue con las manos vacías de los premios BAFTA y los César, en los que había conseguido nominaciones a película de habla no inglesa y película extranjera, respectivamente. El galardón que sí consiguió el filme español fue el premio del Jurado de Cannes, en mayo del año pasado.