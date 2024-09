¿Presentarán Ryan Reynolds y Hugh Jackman los Oscar 2025?

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno ha sido todo un éxito, recaudando más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo. Gran parte del éxito se debe a la enorme química en pantalla de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, el dúo cinematográfico de moda ya suenan como posibles candidatos a presentar los Oscar 2025.

Según la revista In Touch, Reynolds y Jackman "han surgido como la mejor opción para presentar los premios de la Academia de la próxima temporada" tomando así el testigo de Jimmy Kimmel, maestro de ceremonias de la edición de 2024. "Hugh y Ryan, como equipo, están en lo más alto de la lista de deseos de los Oscar ahora que han sellado su estatus como las dos estrellas de cine más importantes del año", ha confirmado una fuente al medio.

"Aún no han dicho que no, pero a diferencia de Jimmy Kimmel, quien personalmente solo aceptó una tarifa simbólica por presentar la gala, Hugh y Ryan son grandes estrellas de cine y necesitarán que se les pague por prestar su poder estelar. Lo que resulta tentador para el equipo de Ryan es convertir los Oscar en una plataforma publicitaria multimedia, de la misma manera que lo hizo con la franquicia Deadpool", añade la fuente citada por la publicación estadounidense.

Además, parece que los actores también podrían demostrar sus dotes para la canción y el baile en la ceremonia. "Al igual que Hugh, Ryan tiene grandes dotes para cantar y bailar y no tiene miedo de hacer el ridículo para hacer reír. Por supuesto, Hugh tiene toda la experiencia que necesita gracias a su muy bien recibido trabajo como presentador hace cinco años, pero hacerlo con Ryan puede generar una vibra completamente diferente: más grande, más loca y más atrevida que su primera vez", aseguró la fuente.

Sin embargo, los intérpretes no son los únicos candidatos que tiene en mente la Academia para conducir la ceremonia. "La Academia tiene otras opciones más económicas, pero Hugh y Ryan como presentadores sería una noticia mundial y, la realidad es, estos tipos no hacen nada gratis", señala el medio. En caso de que decidan presentar la gala, In Touch asegura que recibirán "un pago de siete cifras".

La 97ª edición de los premios de de la Academia de Hollywood se celebrará el domingo 2 de marzo de 2025 (la madruga ya del lunes 3 en España) en su escenario habitual el Dolby Theatre de Los Ángeles.