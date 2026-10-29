Muere Patrick Stewart, el profesor Charles Xavier en 'X-Men' y el capitán Picard de 'Star Trek'

Madrid, 29 de octubre de 2026. El actor británico Patrick Stewart, conocido por encarnar al capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek' y al profesor Charles Xavier en la saga 'X-Men', ha muerto a los 86 años en su domicilio de Los Ángeles. Durante los años setenta, Stewart compaginó su actividad teatral con una creciente presencia en televisión. El personaje que transformó su carrera llegó en 1987, cuando asumió el mando de la nave Enterprise como el capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek: The Next Generation'. Durante siete temporadas, hasta 1994, su autoridad interpretativa y su formación teatral contribuyeron a definir a un comandante reflexivo, diplomático y comprometido con sus principios. (Fuente: Star Trek / Marvel Entertainment / Paramount / EP)