Emotivo mensaje a Bruce Willis de Haley Joel Osment y M. Night Shyamalan: "Una verdadera leyenda"

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

El anuncio de la retirada de Bruce Willis ha generado una oleada de mensajes de apoyo en Hollywood. Han sido muchas las celebridades que han rendido homenaje al actor, que deja la interpretación tras haber sido diagnosticado de afasia. M. Night Shyamalan y Haley Joel Osment, director y actor de El sexto sentido, han hecho lo propio y han recordado a su compañero.

"Todo mi amor y respeto a mi hermano mayor, Bruce Willis. Sé que su maravillosa familia lo rodea con apoyo y fortaleza. Siempre será ese héroe en un póster en mi pared cuando era niño", publicó M. Night Shyamalan en Twitter.

Después de El sexto sentido, que fue su primera película juntos, el realizador volvió a dirigir a Willis en El protegido, Múltiple y Glass, las tres entregas de su trilogía sobre superhéroes.

All my love and respect to my big brother Bruce Willis. I know his wonderful family is surrounding him with support and strength. He will always be that hero on that poster on my wall as kid.