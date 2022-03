El mundo del cine arropa a Bruce Willis en su retirada: "Gracias por tantas interpretaciones geniales"

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Tras la conmoción inicial, el mundo del cine ha mostrado su apoyo y reconocimiento a Bruce Willis después de que el actor haya anunciado su retirada por problemas de salud. El intérprete ha sido diagnosticado con afasia, una enfermedad que provoca la pérdida de la capacidad de expresar o comprender el lenguaje hablado o escrito, por un daño en las áreas del cerebro que controlan el lenguaje.

"Recientemente le han diagnosticado afasia, algo que está afectando a sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él. Este es un momento realmente duro para nuestra familia y estamos muy agradecidos por vuestro continuo amor, compasión y apoyo. Estamos pasando esto como una unidad familiar sólida y queríamos contarlo a sus fans porque sabemos cuánto significa para vosotros, así como vosotros para él", reza el texto que han compartido en Instagram su exmujer, Demi Moore; sus hijas Rumer, Scout y Tallulah; y su actual esposa, Emma Heming.

Tras conocerse la noticia, numerosas personalidades del mundo del entretenimiento han compartido su reacción en redes sociales mostrando su apoyo al actor en estos momento difíciles y reconociendo su larga y exitosa trayectoria en cine y televisión.

"Todo mi amor y respeto a mi hermano mayor, Bruce Willis. Sé que su maravillosa familia lo rodea con apoyo y fortaleza. Siempre será ese héroe en un póster en mi pared cuando era niño", publicó M. Night Shyamalan, que ha dirigido al actor en El sexto sentido, El protegido, Glass y Múltiple. "Tengo mucho amor por Bruce Willis y estoy agradecido por cada personaje que nos ha dado. Un abrazo y cariño para toda la familia, gracias por compartirlo con todos nosotros", señaló Seth Green.

"Envío mis mejores deseos a Bruce Willis y a su familia durante este momento difícil. Gracias por tantas interpretaciones geniales a lo largo de una tremenda carrera, incluyendo y especialmente a John McClain", comentó Don Winslow.

I am sending my very best wishes to #BruceWillis and his family during this tough time.



"Lamento escuchar las noticias sobre Bruce Willis. Trabajé con él en El justiciero y era un hombre encantador e increíble. Oraciones por él y su familia. Leyenda", señaló el actor Dean Norris, que incluyó una foto junto a Willis.

Cabe destacar la reacción de Kevin Smith, que en 2010 dirigió al actor en Vaya par de polis y se quejó públicamente de su comportamiento en el set. "Mucho antes de lo que ocurrió en Vaya par de polis yo era un gran fan de Bruce Willis, así que leer esto es realmente desgarrador. Le encantaba actuar y cantar y perder eso tiene que ser devastador para él. Me siento como un imbécil por mis pequeñas quejas en 2010. Lo siento mucho por él y su familia", tuiteó.

Otras celebridades mostraron su apoyo comentando las publicaciones en Instagram de la familia. "Él fue un increíble compañero de reparto y es el hombre más encantador, tierno y divertido", comentó Sarah Paulson, con quien Willis trabajó en Glass.

"Te quiero a ti y a tu familia. Te mando todo mi amor", comentó Eiza González a Rumer Willis. "Queremos mucho a Bruce. Enviamos amor a él y a su familia. Bruce nos ha dado tanto. Qué carrera tan increíble. Que descanse y se recupere", publicó Demi Mazar en el perfil de Demi Moore. "¡Gracia y coraje! Amor para todos vosotros", agregó Jamie Lee Curtis.

"Te envío amor y apoyo, queridísima Demi", afirmó Melanie Griffith. "Dios os bendiga a todos y os envíe amor y luz", pidió Rosanna Arquette.

Pese a que Willis se ha retirado, tiene pendiente de estreno varios proyectos. Este año lanzará Vendetta, Fortress: Sniper's Eye, The Wrong Place, Soul Assassin y Corrective Measures. Además, también ha participado en otras producciones sin fecha de lanzamiento como Wire Room, White Elephant y Paradise City.