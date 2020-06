Emma Watson pone en su sitio a J.K. Rowling y defiende a las personas transgénero

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

La postura de J.K. Rowling respecto a la diferencia entre sexo y género, y su posterior y extensa aclaración, ha causado controversia en redes sociales, donde muchos se han posicionado en contra de la opinión de la escritora. La última en hacerlo ha sido Emma Watson, una de las protagonistas de la saga Harry Potter, quien ha dado su opinión sobre la situación de las personas trans.

"Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o diciéndoles que no son quienes dicen ser", publicó Watson en Twitter. "Quiero que mis seguidores trans sepan que yo y tantas otras personas en todo el mundo las ven, respetan y aman por lo que son", agregó.

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are.