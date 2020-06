Eddie Redmayne, en total desacuerdo con J.K. Rowling: "Las mujeres transexuales son mujeres"

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Primero fue Daniel Radcliffe, el protagonista de su saga Harry Potter, y ahora ha sido Eddie Redmayne, la estrella de la saga de precuelas Animales Fantásticos, quien se ha mostrado en absoluto desacuerdo con J.K. Rowling y sus polémicos comentarios sobre la identidad de género.

"El respeto por las personas transgénero sigue siendo un imperativo cultural, y a lo largo de los años he estado constantemente intentado educarme en este sentido", comienza Redmayne en un comunicado publicado por a Variety en el que asegura que ese proceso de educación "sigue en marcha".

Acto seguido, el actor, "como alguien que ha trabajado tanto con J.K. Rowling como con miembros de la comunidad trans", procede a "dejar absolutamente clara su postura" tras los comentarios sobre las personas trans y la identidad de género.

"No estoy de acuerdo con los comentarios de Jo. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas. Nunca quisiera hablar en nombre de la comunidad, pero sé que mis queridos amigos y colegas transgénero están cansados de que constantemente sus identidades se pongan en cuestión, algo que con demasiada frecuencia deriva en violencia y abuso. Simplemente quieren vivir sus vidas pacíficamente, y es hora de dejar que lo hagan", sentencia el ganador del Oscar por La teoría del todo.

Redmayne se alinea así con la posición del protagonista de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe, que hace pocos días también mostró públicamente sus discrepancias con Rowling y afirmó que "las mujeres transgénero son mujeres" y, haciendo referencia directa a la autora, alertó que "cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero".

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.