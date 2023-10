Dwayne Johnson, reprende al Museo Grévin de París por el color de su figura de cera

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

El mayor atractivo de las figuras de cera reside en su semejanza con el original, de manera que en vez de estatuas inanimadas casi parecen personas reales. No obstante, la ilusión no funciona si la representación falla en algunos rasgos básicos... como el color de piel. Y en el caso de Dwayne Johnson, su nueva figura de cera es bastante más blanca que él.

En cuanto el Museo Grévin de París compartió las primeras imágenes de la efigie de The Rock fueron muchos los que señalaron la falta de parecido con la estrella real en aspectos fundamentales. Así lo hizo el cómico James Andre Jefferson Jr. en un vídeo que el propio Johnson no ha dudado en compartir para exponer su opinión.

"Para que conste, voy a hacer que mi equipo se ponga en contacto con nuestros amigos del Museo Grevin, en París, Francia para que podamos trabajar en la 'actualización' de mi figura de cera con algunos detalles importantes y mejoras, empezando por el color de mi piel", escribe Johnson en Instagram.

La respuesta del actor en redes no denota ni enfado ni indignación pero no por ello olvida reivindicar su tono de piel. Al lado de una carita riéndose, Johnson incluye en el texto de la publicación un par de emoticonos con la piel oscura. "Y la próxima vez que esté en París me pasaré a tomar una copa conmigo mismo", termina el mensaje The Rock.

Johnson ganó su derecho a una efigie de cera en el museo parisino tras una votación popular. En los Premios Grévin 2022 los participantes prefirieron a The Rock como próxima incorporación a la colección de cera frente a otras grandes personalidades como Ariana Grande, Tom Holland, Zendaya, Dua Lipa, Margot Robbie, Selena Gómez o Elon Musk.