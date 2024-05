MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

Emily Blunt acaba de estrenar El Especialista (The Fall Guy), la nueva comedia de acción que protagoniza junto a Ryan Gosling. La crítica y el público han celebrado especialmente la química que existe entre ambos intérpretes, pero ella ha reconocido que no siempre es tan fácil. De hecho, ha revelado que incluso ha llegado a sentir ganas de vomitar al besar a algunos compañeros por exigencias del guion.

En una entrevista concedida al programa de radio The Howard Stern Show, el entrevistador le preguntó por las escenas de beso con otros actores, con ella confesando que no siempre es una experiencia divertida.

"¿Alguna vez has querido vomitar?", le cuestiona Stern. "Absolutamente. Absolutamente... No diría que es un odio extremo, pero definitivamente no lo he disfrutado", desvela Blunt.

En cualquier caso, la actriz no ha querido dar ningún nombre concreto, ya que ha trabajado con muchos actores reconocidos a lo largo de su carrera. Además, puntualiza que no todo es cuestión de química durante los rodajes. "He tenido química con personas con las que... no lo he pasado bien trabajando con ellos", explica.

"A veces es algo extraño. Puedes tener una relación que es realmente sencilla, pero no se traduce en la pantalla. La química es algo extraño. Es algo etéreo que realmente no se puede reprimir y comprar o vender. Es como si estuviera ahí o no... Es más fácil cuando tienes una relación natural con alguien", continúa Blunt.

Para poder lograr esa conexión, la intérprete ha comentado que tiene su propio truco. "Tengo que encontrar algo que me guste de todos. Tengo que encontrar algo... Aunque sea una sola cosa. Puede ser que se rían mucho o que me guste cómo le hablan a la gente. Que sean educados. Quiero decir, puede ser algo aleatorio", sugiere. "Pero encuentra algo que te guste de esa persona o algo que te guste de ella como personaje y luego apóyate en eso", sentencia.