Dustin Hoffman protagoniza el tráiler de Un talento único que se estrena en cines el próximo 12 de junio

Dustin Hoffman y Daniel Roher en Un talento único - DIAMOND FILMS

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Un talento único, la cinta protagonizada por el ganador de dos Oscar a mejor actor Dustin Hoffman (Rain Man, Kramer contra Kramer), se estrena en cines el próximo 12 de junio. El thriller, que relata la rocambolesca historia de cómo un afinador de pianos y su aprendiz acaban involucrados en una trama criminal, está dirigida por Daniel Roher, ganador del Oscar a mejor documental por Navalny.

El tráiler, de apenas dos minutos de duración, adelanta la difícil situación que padece el aprendiz del personaje de Hoffman, interpretado por Leo Woodwall (The White Lotus 2), que debe conseguir una gran cantidad de dinero para el tratamiento médico de su maestro.

El aprendiz, que padece hiperacusia, descubre que su condición no es solo un talento para la música, sino que también le permite abrir cajas fuertes. Movido por la desesperación, termina aceptando la oferta de una banda criminal que le promete el dinero que necesita si trabaja con ellos. Esta decisión le mete de lleno en la vida criminal, haciendo que su vida penda de un hilo.

"Harry Horowitz (Hoffman) es un veterano afinador de pianos que trabaja junto a Niki (Woodall), su leal y talentoso aprendiz que padece hiperacusia. Cuando el joven descubre una aptitud inesperada para abrir cajas fuertes, se verá involucrado en el peligroso mundo del crimen y su tranquila vida cambiará por completo" reza la sinopsis oficial.

Roher no solo dirige Un talento único, sino que también firma el guión del largometraje junto con Robert Ramsey (El hombre de la casa).

Completan el reparto Havana Rose Liu (El club de las luchadoras), Lior Raz (6 en la sombra), Tovah Feldshuh (Nadie quiere esto) y Jean Reno (Wasabi).

La película, que se estrenó en cines el pasado 22 de mayo en Estados Unidos y Canadá, fue elegida dentro de la sección oficial de los festivales BFI de Londres, TIFF de Toronto y Sundance.