MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Dune: Parte 2 se estrena en cines el 1 de marzo. Las primeras críticas han sido muy positivas y coinciden generalmente en alabar la dirección de Denis Villeneuve. El cineasta tiene muy claro dónde radica la fuerza del séptimo arte y ha lamentado que, en los últimos años y con el auge de las series y el streaming, "las películas han sido corrompidas por la televisión".

"Francamente, odio los diálogos. Los diálogos son para el teatro y la televisión. No recuerdo las películas por una buena frase, recuerdo las películas por una imagen potente. No estoy interesado en los diálogos en absoluto. La imagen y el sonido puros, eso es el poder del cine, pero es algo que no es obvio cuando ves películas hoy en día", ha expresado el director en una entrevista concedida a The Times of London.

Villeneuve ha confesado asimismo su proyecto soñado, un filme mudo: "En un mundo perfecto, haría una película convincente que no se sienta como un experimento pero tampoco tenga una sola palabra en ella. La gente saldría del cine y diría: 'Espera, ¿no había diálogos?' Pero no los echarían en falta".

Por otro lado, el cineasta aborda el futuro de la saga cinematográfica que adapta la obra de Frank Herbert. Y es que, aunque Dune 3 todavía no está confirmada oficialmente, Villeneuve ya ha mencionado en varias ocasiones que tiene el guion prácticamente acabado. Con todo, el cineasta admite que "no quiere precipitarse". "El peligro en Hollywood es que la gente se emociona y sólo piensa en las fechas de estreno, no en la calidad", sentencia.

De momento, Dune: Parte 2, que llega a los cines el próximo 1 de marzo, seguirá la historia de Paul Atreides (Timothée Chalamet), terminando la adaptación de la primera novela de Herbert, pero sin poner punto final a la épica saga. La secuela cuenta también en su reparto con nombres de la talla de Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Florence Pugh, Zendaya, Austin Butler o Christopher Walken.