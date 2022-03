Dumbledore declara su amor a Grindelwald en el nuevo tráiler de Animales fantásticos 3... y los fans enloquecen

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

El nuevo avance de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore ha ido un paso más allá en cuanto a representación. En el clip Dumbledore (Jude Law) confiesa su amor a Grindelwald (Mads Mikkelsen), un gesto muy esperado por los fans que han celebrado que esta relación se convierta al fin en canon dentro del universo mágico creado por J.K. Rowling.

En el spot de televisión compartido por Culture Crave se ve a los dos poderosos magos hablando en un restaurante. Grindelwald le pregunta a Dumbledore si realmente cree que puede darle la espalda a los de su propia especie y le recuerda a Dumbledore que una vez compartieron ideología, a lo que Dumbledore contesta: "Porque estaba enamorado de ti".

En los libros de Harry Potter se insinúa que existía una relación romántica entre los dos personajes y la autora J.K. Rowling confirmó posteriormente que Dumbledore es gay. Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, segunda entrega de la saga cinematográfica, ya dejó caer que ambos habían tenido una relación muy estrecha cuando se menciona que eran "más cercanos que hermanos".

A raíz del lanzamiento del clip, los fans han compartido sus opiniones en Twitter. "Sin duda una pequeña victoria para la comunidad LGBTQ. Al menos ahora es canon", dijo un usuario. "Que Dumbledore sea gay es la única razón por la que veo estas nuevas películas de Harry Potter. Me alegro de que no estén rehuyendo el tema", comentó un fan.

A small victory for the LGBTQ community for sure. At least now it’s canon. https://t.co/uuLl85j5PJ — Srivats Lakshman (@srivi20) March 17, 2022

Gay Dumbledore is the only reason I am watching these new HP movies. I am glad they are not shying away from it. — Annatar (@Ainulindale14) March 17, 2022

"Me encanta ver esto", confesó un espectador. "Estoy seguro de que a la gente le gustará esto", vaticinó otro tuitero.

I’m sure people will like this — Yoda (@YourDadYoda) March 17, 2022

"Estoy muy emocionado y feliz porque abandonaron la idea de una película familiar y decidieron hacer una precuela adecuada sobre Dumbledore y Grindelwald, dos magos muy poderosos enamorados y en guerra entre ellos. Es épico", explicó un fan.

I am so freaking excited and happy they dropped the family movie idea and decided to do proper prequel about Dumbledore and Grindelwald, two most powerful wizards in love and at war with each other. Freaking EPIC. — Night (@SoManyBooks6) March 17, 2022

Si hemos conseguido que Dumbledore y Grindelwald hayan vivido una historia de amor, como todos sabíamos ya, ahora lo siguiente es que para “Animales Fantásticos 4” se incluya una escena expresamente homoerótica. No aceptamos menos para redimir tus pecados, @jk_rowling. pic.twitter.com/ViOfSjNFjh — Ger Arribas 🇺🇦 (@Gertxu) March 17, 2022

Ya sabiamos de Dumbledore y Grindelwald pero escuchar a Dumbledore decir que estaba enamorado de Grindelwald me ha emocionado bastante es que dios es mí shipp — Juju (@juliloveegood) March 17, 2022

"El profesor Albus Dumbledore sabe que el poderoso mago oscuro Gellert Grindelward se está moviendo para ganar control del mundo mágico. Incapaz de detenerlo por sí solo, le confía al magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) que lidere un intrépido grupo de magos, brujas y un valiente panadero muggle en una aventura peligrosa donde se encontrarán con nuevas y viejas bestias mientras chocan con los seguidores de Grindelwald. Pero con tanto en juego, ¿cuánto tiempo puede permanecer Dumbledore al margen?", reza la sinopsis de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, que llega a los cines el 8 de abril.