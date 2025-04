Primer encuentro de la humanidad con seres creados por IA en el tráiler de Tron: Ares con Jared Leto

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

Más de cuatro décadas desde el estreno de la película original Tron (1982) y 15 años tras su secuela Tron: Legacy (2010), Disney vuelve a explorar el universo digital con Tron: Ares, la cinta que protagonizada por Jared Leto que llegará a los cines el próximo 10 de octubre y que redefine la saga para explorar temas actuales como el avance de la Inteligencia Artificial y los límites entre lo real y lo virtual.

En poco más de minuto y medio, el avance de la esperada continuación de la icónica saga de ciencia ficción nos sumerge en un mundo donde los límites entre lo real y lo virtual se desdibujan, mostrando a Ares (interpretado por Leto), un programa digital que cruza al mundo físico en una misión que podría cambiar el destino de la humanidad.

"Los mundos van a colisionar", alerta el tráiler plagado de espectaculares escenas de acción con enfrentamientos en los cielos entre cazas pilotados por humanos y colosales naves del universo Tron creadas por IA. Además el avance cuenta voz en off del legendario Kevin Flynn (Jeff Bridges) que avisa que "ya no habrá vuelta atrás".

Además de Leto, el elenco incluye a Greta Lee (Past Lives, Spider-Man: Across the Spider-Verse), Evan Peters (American Horror Story, Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story), Hasan Minhaj (Patriot Act, The Morning Show), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim, After Yang), Arturo Castro (Broad City, Narcos) y Cameron Monaghan (Shameless, Gotham).

La dirección de Tron: Ares corre a cargo de Joachim Ronning (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar) mientras que la banda sonora, elemento básico en la franquicia de ciencia ficción, es obra de Nine Inch Nails (NIN) que toma así el testigo de Daft Punk.