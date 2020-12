Disney decidirá si estrena sus películas en cines o el streaming caso por caso

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

Tras la decisión de Warner de estrenar todas sus películas de forma simultánea en cines y en HBO Max, en aquellos países en los que está disponible la plataforma, ahora la industria se pregunta si más estudios seguirán esta senda. Muchas miradas están puestas en Disney, compañía que ya ha lanzado en streaming títulos como Mulan o Soul, que llegará el 25 de diciembre, y que ultima los detalles de su estrategia de cara a 2021. Disney ya ha decidido cómo planteará sus lanzamientos el próximo año y, aparentemente, la Casa del Ratón estudiará individualmente cada título para decidir su estreno.

Según The New York Times, fuentes conocedoras de la estrategia de la empresa aseguran que Disney tomará decisiones caso por caso respecto a los lanzamientos más importantes de 2021. Tal como señala la publicación, algunas cintas de Disney de gran presupuesto tendrán estrenos exclusivos en cines. Este parece ser el caso de la nueva entrega de El Rey León de Barry Jenkins. Otras producciones, como Pinocho, se lanzarán en streaming.

The New York Times también desvela algunos planes de Disney, incluyendo "una expansión significativa de Star Wars, Tom Hanks como Geppetto en la película de acción real de Pinocho, Yara Shahidi como Campanilla en la película de acción real Peter Pan & Wendy, imágenes de nuevos proyectos de Marvel y un casting repleto de estrellas para El Rey León".

El diario no menciona nada sobre el futuro de Viuda Negra. Su estreno estaba previsto para el pasado abril y ya ha sido aplazado en numerosas ocasiones. Por el momento, se sabe que la película llegará a los cines el próximo 7 de mayo, y parece poco probable que, dadas las cifras en taquilla de los filmes del Universo Marvel, tenga un estreno simultáneo en streaming.

Parece que Disney no seguirá la estrategia de WarnerMedia, que lanzará 17 películas simultáneamente en cines y streaming. La compañía ha incluido grandes títulos como Wonder Woman 1984, Dune, la cuarta entrega de la saga Matrix o The Suicide Squad.