¿Seguirá Viuda Negra el ejemplo de Wonder Woman 1984 y se estrenará también en streaming?

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Falta poco para que este insólito año 2020 llegue a su fin, con todos los cambios que ha supuesto la pandemia de coronavirus. En el caso de la industria cinematográfica, tanto los rodajes como los estrenos se han retrasado varios meses, e incluso más de un año. Pero antes de que llegue el 2021, Warner estrenará Wonder Woman 1984 en cines y en HBO Max simultáneamente. Y los fans están pidiendo que Marvel haga lo mismo con Viuda Negra.

Hace apenas unas horas que Warner anunció su decisión de estrenar en algunas salas de cine Wonder Woman 1984 el 25 de diciembre, misma fecha en la que estará disponible para los abonados de HBO Max en Estados Unidos sin coste adicional. Una iniciativa con la que el estudio pretende que la cinta protagonizada por Gal Gadot llegue al mayor número de fans posible de forma segura.

Pero claro, ahora el fandom se está preguntando qué hará la competencia, en este caso Marvel, con el estreno de Viuda Negra. La película precuela protagonizada por Scarlett Johansson tenía previsto inicialmente su estreno en abril de 2020 y desde entonces no ha hecho más que retrasarse mientras crecían los rumores de un estreno directo en streaming, como Disney ya hizo con Mulán, disponible para su alquiler en la plataforma.

Actualmente, la fecha de lanzamiento de Viuda Negra está fijada para mayo de 2021, y dado el antecedente sentado por Warner con Wonder Woman, Twitter se ha llenado de comentarios pidiendo que Marvel siga su ejemplo, y haga un doble estreno para la esperada película de Viuda Negra.

"Black Widow es solo esa película de Marvel que la gente quiere que se estrene ya para que todas las cosas emocionantes puedan empezar a suceder", escribió un usuario de la red social remarcando el hecho de que la película tiene lugar antes de Vengadores: Infinity War. "Todos sabemos que la Fase 4 no se vuelve interesante hasta después de esta precuela".

"Una buena decisión, es la correcta", asegura otro tuitero en un comentario a las declaraciones de la directora Patty Jenkins. "Feliz por todos aquellos que esperan verla, pero no pueden por motivos de seguridad. Ojalá tuviéramos Viuda Negra de la misma manera".

A good decision, because it's the right one. Happy for all those who were looking forward to seeing it but couldn't due to safety reasons 💜

If only we'd get Black Widow the same way 🕷️❤️ https://t.co/v0uBVmLSOR — Fangirling&LovingIt - Ashley Stubbs Stan Account (@fannibalistic) November 19, 2020

Prayer circle guys join in

Black Widow announced for DisneyPlus tomorrow pic.twitter.com/O3Jo9CdWOP — T'Challa Stan (@KhameekJ03) November 19, 2020

"Cuánto tiempo pasará hasta que Kevin Feige anuncie que Viuda Negra irá a Disney+ con un coste adicional de 35 dólares", se pregunta otro fan, haciendo alusión al desorbitado precio que la plataforma impuso para el alquiler de Mulán.

how long till feige announces that black widow will be going to Disney+ with an additional cost of $35 — Alex (@fleckbats) November 19, 2020

Hey @disneyplus,



I’d gladly pay $40 to watch #BlackWidow from the comfort of my own home.

Just saying. pic.twitter.com/tOLPXF2BDB — Jonathan Vasquez (@_jonvasquez) November 19, 2020

waiting for mickey mouse to announce Black Widow is going to Disney+ off the WW84 news pic.twitter.com/cTThEJhSNL — bobby yaga (@thecowbob) November 19, 2020

"Dejad a mi chica Viuda Negra en los cines el próximo mes de mayo, donde pertenece", argumenta otro tuitero, defendiendo el derecho a la película del UCM a llegar a los cines. "No he esperado desde Iron Man para ver su película en solitario yo solo desde mi TV. Scarlett merece el mismo respeto", sentencia.

Leave my girl #BlackWidow in theaters next May where she belongs. Thank you, @MarvelStudios.



I haven't waited since #IronMan 2 to watch her solo outing only on my TV.



Scarlett deserves equal respect. pic.twitter.com/QPbgYM8D4Q — WriterIowa 🇺🇲 (@writeriowa) November 19, 2020

Viuda Negra, si no hay más cambios, llegará a los cines en mayo de 2021.