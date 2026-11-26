Disney confirma la fecha de Avatar 4: ¿Está asegurado el futuro de la saga de James Cameron? - DISNEY

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Avatar 4 y 5 mantienen sus estrenos fijados para diciembre de 2029 y 2031, respectivamente, pero sigue sin estar claro si la saga tras Fuego y ceniza volverá a los cines. El propio James Cameron ha admitido sus dudas sobre el futuro de la franquicia, llegando a plantearse incluso ceder el testigo a otro cineasta para que dirija los siguientes proyectos. Ahora, en medio de esta incertidumbre, Disney ha incluido en su lista de próximos estrenos Avatar 4.

Según informa Collider, la próxima entrega de Avatar figuraba entre los títulos que Disney ha incluido en su presentación de Upfronts en Argentina como parte de sus estrenos pendientes. Desde el principio, Avatar fue concebida como una saga de, al menos, cinco películas, pero la tibia acogida de Fuego y ceniza frente a sus predecesoras, unido a que el presupuesto ha ido en aumento con cada entrega, ha hecho que el futuro de la franquicia se perfile algo más incierto.

Cabe recordar que parte de la cinta ya se habría filmado durante y después del rodaje de Fuego y ceniza. Al parecer, la siguiente entrega presentaría un salto temporal significativo en la trama, por lo que incluiría flashbacks que Cameron ya habría previsto rodar, según apunta el medio ComicBook.

¿HA HECHO PELIGRAR LA TAQUILLA DE AVATAR 3 EL FUTURO DE LA SAGA?

A principios de año, la productora Rae Sanchini aseguraba en una entrevista con Inverse que ya estaban manos a la obra con la preproducción de Avatar 4, "elaborando presupuestos, programando y planificando". No obstante, Sanchini matizó que la fecha de estreno del filme, fijada para el 21 de diciembre de 2029, es ahora "provisional", pues por el momento se encuentran reestructurando la producción.

Entre bastidores, los rumores apuntan a que esta reestructuración podría tener que ver con que Disney esté presionando para que se reduzcan los enormes costes de producción de la saga, que no han hecho sino aumentar hasta situarse en torno a los 400 millones de dólares. Y si bien Fuego y ceniza superó el umbral de los mil millones en taquilla, su recaudación final de casi 1.500 millones de dólares supone una caída considerable frente a su predecesora, El sentido del agua, que amasó más de 2.300 millones.