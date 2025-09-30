Disney celebra un siglo de magia con una muestra "para el niño que todos llevamos dentro" que reúne algunas de sus joyas

Detalle de la exhibición durante la presentación de la exposición 'Disney: The exhibition - 100 años de Magia', en el Auditorio de la Fundación Canal, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La muestra, con la que Disney celebra su centenario, reú - Eduardo Parra - Europa Press

'Disney: The Exhibition - 100 Años de Magia', la exposición que conmemora el centenario del estudio, llega a Madrid con una colección que incluye más de 250 piezas. Desde el casco original de Iron Man hasta el traje de Indiana Jones lucido por Harrison Ford, pasando por instalaciones interactivas y recreaciones de bocetos originales, la instalación hace un recorrido por la historia del estudio y toda la magia detrás de algunos de los títulos más míticos de Disney.

La exposición abre sus puertas en la Fundación Canal (Paseo de la Castellana, 214) el 1 de octubre y, por el momento, no ha fijado una fecha de cierre. Puede visitarse de martes a viernes de 11 a 21 horas y sábados, domingos y festivos de 10 a 21 horas. Así, 'Disney: The Exhibition - 100 Años de Magia' llega a Madrid después de su paso por ciudades como Filadelfia, Múnich, Londres, Chicago, Kansas City, Seúl o París.

"El propio Walt Disney dijo que no hace películas para niños, sino para el niño que todos llevamos dentro", explica Becky Cline, directora de Walt Disney Archives y productora ejecutiva de la exposición durante la presentación a la que asistió CulturaOcio.com.

"Todos tenemos un momento Disney en nuestra vida. Es una marca con la que hemos crecido todos", afirma Rafael Giménez, director de Sold Out, que ha contribuido a la organización de la exposición. Ambos coinciden en el carácter "transgeneracional" de la muestra pues, apunta Cline, Disney "ha marcado la vida de todo el mundo de alguna forma".

La exposición cuenta con más de 250 piezas repartidas en nueve galerías que abarcan 100 años de legado Disney. La experiencia arranca con un repaso por los orígenes de la compañía, recordando algunos de los primeros protagonistas de la franquicia, como el conejo Oswald, hasta llegar al mítico ratón "con el que comenzó todo", en palabras de Walt Disney: Mickey Mouse.

El recorrido incluye objetos pertenecientes a películas de acción real de Disney como 'La Bella y la Bestia' de 2017, con el candelabro Lumière y el reloj Din Don, o 'Christopher Robin' de 2018, con el muñeco original de Winnie the Pooh. Además, también están expuestos los trajes originales lucidos por estrellas de la talla de Harrison Ford, que encarnó al legendario Indiana Jones, Keira Knightley, con la vestimenta que lució en 'Piratas del Caribe: En el fin del mundo', o Emma Stone, que dio vida a Cruella de Vil en la cinta de 2021 'Cruella', ganadora del Oscar a mejor vestuario.

Los fans de sagas tan míticas como Star Wars también podrán encontrar objetos originales de las películas, como la empuñadura de la espada láser usada por Mark Hamill en 'Star Wars: Los últimos Jedi', la armadura de los soldados del Imperio Galáctico e incluso a BB-8. Los adeptos de Marvel podrán encontrar, entre otros objetos, tanto el escudo del Capitán América como su caso en 'Civil War', así como otros cascos de Vengadores legendarios como Iron Man.

ASÍ SE HICIERON LOS CLÁSICOS DISNEY

La exposición cuenta con un espacio dedicado al proceso de creación de las animaciones, con maquetas y bocetos que fueron el origen de personajes como la sirenita Ariel o la extravagante Cruella de Vil. En este sentido, Rafael Giménez explica que el proyecto tiene un marcado carácter "innovador" en cuanto a que permite entender "el proceso creativo que hay detrás" de las producciones, poniendo en valor "el trabajo minucioso de los creadores".

Además, las instalaciones incluyen un espacio que destaca no solo la importancia de las bandas sonoras de Disney, sino del sonido en general. Así, incluye recreaciones de los objetos que se usaron para crear efectos 'foley' tan memorables como el tintineo de Campanilla, que se logró gracias a una campana de viento, o el chirrido de los zapatos de los siete enanitos de Blancanieves, que se creó usando una cartera de cuero.

Bajo el lema 'Keep moving forward' (en español, 'Sigue hacia adelante'), Walt Disney "siempre estaba aprendiendo cosas nuevas que incorporar a sus producciones", explica la directora de los Archivos Disney, por lo que la exposición incluye una sala dedicada a este aspecto de la creación, con cabezas y manos animatrónicas pertenecientes a instalaciones del mítico parque Disney World de Orlando.

El recorrido concluye con una sala revestida de espejos que conduce a una actividad final. Esta ofrece a los asistentes la posibilidad de dibujar, siguiendo una guía, algunos personajes míticos de Disney.