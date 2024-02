La directora de Madame Web explica el polémico final de la película

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Madame Web ya está en los cines. Y a diferencia de otras entregas del Universo Spider-Man desarrollado por Sony Pictures, la cinta protagonizada por Dakota Johnson no cuenta con ninguna escena post-creditos. Su directora, J.S. Clarkson ha revelado cual fue el motivo para tomar esa decisión.

Las escenas post-creditos son ya toda una tradición que van más allá de las películas de superheroes, como es el caso de la saga Fast and Furious o Star Wars, entre muchas otras. Es por lo que a muchos les sorprendió que Madame Web no incluyese ninguna escena adicional que conectase con las demás entregas del Spiderverse en su final, como ya hiciesen Morbius o Venom y su secuela, Habrá matanza.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Clarkson ha revelado qué le llevó a tomar tal decisión. "Estaba tratando de contar una gran historia. Mi padre solía decir que, si tienes algo que contar, te levantas, lo sueltas y te callas", asegura la directora.

"De manera que cuando llegué a los titulos de crédito, sentí que ya habíamos contado todo en la película. Ahora le toca al siguiente recoger el testigo", sentenció Clarkson. Una decisión que se antoja necesaria, puesto que el cometido de Clarkson partía por ceñirse tan solo a la historia de Cassandra Webb.

Esto es, cerrar el viaje de la heroína de manera independiente al resto de la franquicia para no dejar cabos sueltos que anticipen cual podría ser su futuro cinematográfico. Es por eso por lo que no existe ningún tipo de conexión con Venom, Morbius o Kraven the Hunter.

Un movimiento que, al margen de la propia Clarkson, muchos también consideran acertado, sobre todo tras el vapuleo de la crítica, que destrozó sin piedad al filme tildándolo de "un desastre vergonzoso" poco antes de su estreno en cines, donde no ha funcionado como se esperaba. En cualquier caso, dado que Madame Web se encuentra ambientada en el 2003, mientras que el resto de la saga tiene lugar en el presente, es posible que Sony opte por indagar en sus aventuras superheroicas del 2024 en adelante con una segunda película.