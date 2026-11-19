El director de Obsession desmiente la teoría más extendida sobre quién posee a Nikki - UNIVERSAL

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Obsession es uno de los fenómenos cinematográficos del año. Tras su triunfal paso por taquilla, donde recaudó más de 520 millones de dólares, con su salto al streaming la cinta de terror continúa cautivando al público, especialmente por las teorías que han ido surgiendo sobre el espíritu que posee a Nikki. Y la más extendida, relacionada con la gata de Bear, ha tenido que ser desmentida por el propio director.

Sandy, la gatita del personaje encarnado por Michael Johnston, protagoniza uno de los momentos más desagradables de la película. El felino muere al inicio de la cinta, tras ingerir unas pastillas por accidente, lo que refleja la negligencia de Bear como 'padre gatuno'.

Tras su muerte, Bear pide al sauce de los deseos que Nikki, su compañera de trabajo, se enamore perdidamente de él, desatando la locura perturbadora en la que termina convirtiéndose la cinta.

LA MACABRA TEORÍA SOBRE NIKKI

De hecho, mientras el personaje de Inde Navarrette está poseída llega a cocinar el cadáver de la gata y se lo da de comer a Bear. Este momento tan desagradable ha provocado que surja la teoría de que es el espíritu de Sandy el que ha poseído a Nikki y que la gata busca vengarse de Bear por su irresponsabilidad a la hora de cuidarla.

El errático comportamiento de Nikki, llegando a defecar en el suelo, imitando el comportamiento de los gatos, así como los celos irracionales, algo habitual de ciertos felinos cuando sus cuidadores les prestan atención a otros animales, hicieron que la teoría cobrase mucha fuerza.

Pero Curry Barker ha rechazado tajantemente esta teoría. El realizador habló recientemente con Matt Demers, para el portal de YouTube WatchMojo. El periodista le preguntó sobre esta teoría y el director fue claro: "No".

LOS MISTERIOS SIN RESOLVER DE OBSESSION

Barker dejó deliberadamente muchas preguntas sin responder en Obsession. Las mecánicas de cómo funciona el sauce de los deseos no quedan del todo claras, como tampoco de dónde procede esa espeluznante línea de atención al cliente. De ahí que surgieran numerosas teorías sobre el funcionamiento del objeto mágico, quién está detrás de la posesión y cómo se cumplen los deseos

El director sí que reconoció que está al tanto de las teorías que han ido desatándose en redes sociales. Sin embargo, Barker está enfocándose en su nuevo proyecto tras el éxito de Obsession.

Barker estrenará en mayo de 2027 Anything but Ghosts, una comedia de terror que el propio director protagonizará con Cooper Tomlinson y que narra la historia de dos estafadores que dicen ser investigadores paranormales y que tendrán que enfrentarse a fantasmas reales.