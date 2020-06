El director de Escuadrón Suicida admite un gran error con Harley Quinn y la muerte de Robin

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) - -

Si hay algo en lo que Marvel supera sin duda a DC es en lo bien que están encajadas sus películas en una misma continuidad. Filmar una película de superhéroes no es tarea fácil hoy en día, ya que es muy probable que pertenezca a un Universo Cinematográfico más amplio, donde todo tiene que ir calculado al milímetro. Por desgracia éste no es el caso de Escuadrón Suicida.

El director David Ayer ha admitido que en su película existe un gran fallo de continuidad en la historia de Harley Quinn. Cuando se presenta a la novia del Joker en Suicide Squad, en su ficha de personaje pone que fue "cómplice del asesinato de Robin". Sin embargo, esto es imposible por una serie de motivos.

Escuadrón Suicida es cronológicamente posterior a Batman v Superman: El amanecer en la Justicia. En la cinta de Zack Snyder, se revela que fue Joker quien mató a Robin, haciendo perder los estribos al Caballero Oscuro, que le da una brutal paliza rompiéndole todos los dientes antes de enviarlo al Arkham Asylum.

Es allí donde el Joker conoce a Harley Quinn -que por aquel entonces es sólo la psiquiatra Harleen Quinzel- cuyo Síndrome de Estocolmo y su amor por el psicópata la conducirán a una espiral de delincuencia y caos. Pero es imposible que el personaje de Margot Robbie fuese cómplice en el asesinato de Robin, ya que éste ocurrió antes del ingreso den Arkham del archienemigo de Batman.

Yes. That broke my timeline. Johns added it. https://t.co/RgZFHfqimL