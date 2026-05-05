Met Gala 2026: La sorprendente transformación de Bad Bunny, que viaja en el tiempo (VÍDEO) - CONTACTO

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

Bad Bunny ha causado sensación en su paso por la Met Gala, el evento que cada año reúne en el Museo Metropolitano de Nueva York a invitados de primer nivel, que acuden vestidos de acuerdo con un tema específico. Algunos asistentes optan por llevar al extremo su interpretación del código de vestimenta, llegando incluso a disfrazarse. Una vertiente por la que el artista se ha decantado en esta ocasión.

El cantante puertorriqueño ha llegado al evento caracterizado como un señor mayor, con el pelo y la barba blancas, portando un bastón y completando su transformación con un maquillaje hiperrealista que le hacía parecer, al menos, treinta años mayor.

Aunque esta edición ha contado con el lema 'La moda es arte' como código de vestimenta, Bad Bunny ha optado por hacer un guiño a la exposición que este año inaugura la Met Gala: 'Costume Art'. La muestra pone el foco en la relación entre el cuerpo humano y la ropa a través de la diversidad de los cuerpos.

La Met Gala 2026, que ha contado con Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams como anfitrionas junto a Anna Wintour, ha estado marcada por la polémica al figurar Jeff y Lauren Bezos entre sus patrocinadores. Además, la pareja ha acudido a la gala, lo que ha llevado a algunos manifestantes a protestar a las puertas del Museo Metropolitano.

Bad Bunny, ya fue el centro de todas las miradas tras su actuación en el descanso de la Super Bowl. El espectáculo, íntegramente en español, fue el segundo más visto de la historia del evento.