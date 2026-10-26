Detenido en el rodaje de Miami Vice '85 por amenazar con un cuchillo de carnicero al equipo

Miami Vice - Corrupción en Miami - NBC

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Miami Vice '85, el reinicio cinematográfico de Corrupción en Miami, ya ha comenzado a rodarse, de cara a un estreno previsto para el 19 de mayo de 2028. El pasado viernes 23 de octubre por la noche, el rodaje se vio interrumpido cuando un hombre con un cuchillo de carnicero amenazó a un miembro del equipo de producción.

Según un portavoz de la policía de Nueva York (NYPD) y tal como recoge Deadline, Alex Pérez, de 23 años y residente en Brooklyn, fue detenido alrededor de las 23:15 horas, acusado de amenazas y posesión ilícita de un arma. Un miembro del equipo de producción declaró que Pérez había sacado el cuchillo tras una discusión verbal, "lo que le hizo temer por su seguridad". No se han registrado heridos.

De acuerdo con TMZ, Pérez cuenta con cinco detenciones previas, entre las que se incluyen presuntas actividades relacionadas con bandas, agresión con arma de fuego y robo.

EL REINICIO CINEMATOGRÁFICO DE CORRUPCIÓN EN MIAMI

El rodaje de Miami Vice '85 comenzó este mes de octubre en Nueva Jersey y Nueva York. La cinta contará con Michael B. Jordan como Ricardo Tubbs (personaje que encarnó Philip Michael Thomas en la serie original) y Austin Butler como Sonny Crokett (interpretado en la ficción original por Don Johnson).

También forman parte del reparto Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camila Morrone, Danny Ramírez, John Leguizamo, Andrew Schulz, Walton Goggins, André Holland, Michael Irby y Haley Lu Richardson.

La película, dirigida por Joseph Kosinski a partir de un guion de Dan Gilroy, estará rodada en IMAX y se inspirará directamente en el episodio piloto de Corrupción en Miami, la serie de cinco temporadas que se emitió en NBC entre 1984 y 1989.

Al igual que la ficción original, esta nueva adaptación estará ambientada en los años 80, recuperando así la época en la que transcurría la serie, a diferencia de la cinta de 2006 dirigida por Michael Mann y protagonizada por Colin Farrell y Jamie Foxx, que optó por trasladar la trama a un contexto más contemporáneo.