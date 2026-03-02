Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez, tensión en familia en el tráiler de 53 domingos

Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez, tensión entre hermanos en el tráiler de 53 domingos - NETFLIX

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de 53 domingos, película protagonizada por Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez que llegará a Netflix el próximo 27 de marzo. Se trata de una comedia basada en la obra de teatro homónima de Cesc Gay (Mi amiga Eva, Truman), quien además dirige y escribe esta adaptación.

El avance, de un minuto y medio de duración, arranca con Jiménez rompiendo la cuarta pared diciendo: "En un rato, los hermanos de mi marido vendrán a casa porque tienen un asunto familiar que discutir". En esta reunión, la tensión se palpa en el ambiente entre los personajes de Cámara, Machi y Gutiérrez, para quienes el simple hecho de cambiar una bombilla puede desatar un aluvión de reproches sin fin.

53 domingos narra la historia de tres hermanos que se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño. ¿Llevarlo a una residencia de mayores? ¿Que se vaya a vivir con alguno de ellos? Lo que empieza como una educada reunión familiar se convertirá en una situación tan divertida como inesperada que se saldrá de control.

La producción corre a cargo de Imposible Films, con Marta Esteban y Laia Bosch como productoras ejecutivas. Escrita y dirigida por Cesc Gay, 53 domingos aterrizará en Netflix el 27 de marzo.