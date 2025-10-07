Arranca el rodaje de Gracias, equipo, nueva comedia de Netfix con Alexandra Jiménez, Maribel Verdú y Pedro Casablanc

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Ya ha comenzado el rodaje de Gracias, equipo, la nueva comedia de Netflix creada por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido (La vida Breve, Días mejores, Reyes de la noche). Con un reparto encabezado por Alexandra Jiménez, Maribel Verdú, Pedro Casablanc y Raul Tejón, la ficción es una comedia negra de oficina que promete sacar a relucir lo mejor -y lo peor- del trabajo en equipo... cuando hay despidos a la vista.

Junto al anuncio, la plataforma de streaming ha lanzado una fotografía con los cuatro actores protagonistas en una oficina decorada con globos y vestidos con ropa de trabajo. "Se avecina un team building que nadie olvidará", reza el texto que acompaña a la publicación.

La ilustración deja entrever el tono satírico de Gracias, equipo que no dudará en abordar con humor todos los aspectos del mundo laboral moderno.

Se avecina un team building que nadie olvidará. Comienza el rodaje de la comedia 'Gracias, Equipo', con un reparto de lujo encabezado por Alexandra Jiménez, Maribel Verdú, Pedro Casablanc, Raúl Tejón, Blanca Martínez, Ismael Fritschi, Víctor Rebull, Saturnino García y la… pic.twitter.com/G3WK6fubHB — Netflix España (@NetflixES) October 6, 2025

Tal y como adelanta la sinopsis oficial, la serie relata la historia de la historia de "la empresa Tío Mochales, que fue, hace años, la reina indiscutible del queso español. Hoy es una empresa algo oxidada, que intenta mantener el tipo. Su última gran idea: organizar un team building rural en el pueblo donde la empresa se fundó. Pero lo que debía ser un retiro para reconectar con 'los valores de siempre', se convierte en una encerrona cuando descubren que se vienen despidos, y muchos.

Lo que prometía ser una escapada motivacional, se convierte en una batalla campal de peloteo, traiciones y filtraciones. Una comedia negra sobre oficinas en decadencia, directivas sin escrúpulos y trabajadores que ya no están para perder el tiempo en las moderneces de los team buildings".

Junto a los mencionados Jiménez (Sin cobertura), Verdú (Cuando nadie nos ve), Casablanc (Querer) y Tejón (Machos alfa) completan el reparto de Gracias, equipo Ismael Fritschi (Infiesto), Víctor Rebull (La reina del sur), Blanca Martínez (Respira), Saturnino García (El día de a bestia). Además, la serie cuenta con la colaboración especial de Pepe Viyuela (Aída). La ficción está dirigida por Diego Nuñez Irigoyen (División Palermo) y está producida por Zeta estudios.