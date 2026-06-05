Neflix congela la película de Aníbal protagonizada por Denzel Washington y dirigida por Antoine Fuqua - PARAMOUNT

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Estaba previsto que la película sobre el histórico general cartaginés Aníbal dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Denzel Washington comenzase su rodaje este verano en Italia. No obstante, según las últimas informaciones, Netflix ha puesto en pausa el proyecto para que los productores y el estudio puedan ajustar el presupuesto.

Según recoge Deadline, en las últimas semanas el proyecto había ido cogiendo impulso, con Netflix reuniéndose con actores que se sumasen al reparto y el equipo del director de Michael o Training Day buscando localizaciones para rodar. En todo caso, ciertos problemas habrían provocado que ambas partes acordasen detener temporalmente la preproducción, con vistas a que la película salga adelante una vez se hayan resuelto.

¿QUÉ SE SABE DEL PROYECTO?

La cinta todavía no cuenta con título oficial y Fuqua dirigirá a partir de un guion de John Logan (Gladiator, El aviador). Por el momento es poco lo que se sabe de su trama, más allá de que la historia se centrará en las decisivas batallas entre romanos y cartagineses de la segunda guerra púnica.

Además de protagonizar el filme, Washington produce junto a Erik Olsen, Adam Goldworm, Todd Black, Clayton Townsend y Fuqua. Scott Greenberg, Kat Samick, Katia Washington, Frank Moll y Jeremy Lott ejercen de productores ejecutivos.

El proyecto marca la sexta colaboración entre Fuqua y Washington, que han trabajado juntos en títulos como Training Day (Día de entrenamiento), película que le valió un Oscar a Washington, Los siete magníficos y la saga de The Equalizer.