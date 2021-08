El demencial entrenamiento de Tom Cruise para Misión Imposible 7: 13.000 saltos en moto y 500 en paracaídas

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Definitivamente, Tom Cruise se está tomando muy en serio lo de ir un paso más allá con Misión Imposible 7. El actor y productor, que recientemente tiró una locomotora por un acantilado, está dejando alucinando a las prensa estadounidense con las escenas de acción que él mismo está llevando a cabo y con la brutal preparación que ha seguido para realizarlas.

Algunos medios de comunicación especializados han podido asistir en primicia a la CinemaCon, un evento dedicado en exclusiva a distribuidores de cine y trabajadores de la industria. En ella, Paramount Pictures ha proyectado una 'featurette' de la nueva entrega de Misión Imposible en la que se ha podido ver a Tom Cruise realizando varias escenas de riesgo que han dejado sin aliento a quienes han podido verlas.

"El corazón me iba a mil con las escenas de riesgo de Tom Cruise", ha publicado en su cuenta de Twitter Beatrice Verhoeven, del medio TheWrap, quien además señala que el intérprete ha realizado "13.000 saltos con moto, ha practicado salto base por un año y se ha tirado un montón de veces en paracaídas" para prepararse para la cinta.

My heart is racing at the thought of the stunt Tom Cruise is doing in #MissionImpossible7



13,000 motor cross jumps, one year of base jump training, lots of skydiving. He's driving off a ramp on a motorcycle, off a cliff, which will then turn into a base jump. #CinemaCon