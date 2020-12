Tom Cruise, acrobacias a toda velocidad en Roma en el rodaje de Misión Imposible 7

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Hay estrellas del cine de acción... y después, jugando en una categoría superior, está Tom Cruise. Si por algo es conocido el protagonista de la franquicia Misión Imposible es por las arriesgadas acrobacias que suele realizar, entre las que se encuentran saltar desde aviones, escalar rascacielos o pilotar cazas de combate. Y la séptima entrega de la saga no será menos, tal y como demuestran los últimos vídeos desde el set de rodaje.

Aunque la producción de Misión Imposible 7 ha estado suspendida por la pandemia de coronavirus, se reanudó hace unas semanas en Europa y ahora continúa en Roma. Y lo hace, literalmente, pisando el acelerador.

Y es que nuevo video filtado desde el rodaje publicado en Twitter muestra lo que parece una persecución a toda velocidad por las calles italianas, con arriesgado derrapen en las curvas incluido.

More of Tom & Hayley Atwell in set of 'Mission Impossible 7' in Rome Italy 🇮🇹 (November 28,2020) ✨ pic.twitter.com/mwo42U1eoe