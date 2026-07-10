David Verdaguer defiende el periodismo ante las presiones del sistema en el tráiler de El Director

David Verdaguer defiende el periodismo por encima del sistema en el tráiler de El Director - BETA FICTION

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

El Director, la nueva película de Dani de la Orden que llegará a los cines el próximo 27 de noviembre, presenta su primer teaser tráiler. David Verdaguer protagoniza la adaptación del libro homónimo del periodista David Jiménez en la que da vida al flamante director de un periódico que lucha por anteponer el interés informativo y no ceder a las presiones que recibe al destapar un caso de corrupción política.

El adelanto, de poco más de un minuto de duración, comienza con el personaje de Verdaguer nombrado director del "segundo diario de España". Así, con el objetivo de que "el poder vuelva a acojonarse", el nuevo director comienza una lucha contracorriente por defender los valores del periodismo.

"Es la declaración del tesorero donde admite que los cuatro presidentes del partido conocían sobre la financiación ilegal", confiesa otro personaje. Es entonces cuando todo parece empezar a enrevesarse, con el editor del periódico, encarnado por Alberto San Juan, en su contra, el director comenzará un difícil camino para ejercer una labor veraz en una sociedad en la que "nadie puede ganarle al sistema".

"Nuestra labor no es aplastar las cucarachas, es encender la luz para que todo el mundo vea como corren a esconderse", le aconseja al joven director un personaje encarnado por el legendario Fernando Colomo al final del adelanto.

"LA VERDAD TIENE UN PRECIO"

"Tras más de dos décadas cubriendo guerras y conflictos, el corresponsal David Jiménez (Verdaguer) es nombrado director de uno de los principales diarios del país. Su defensa de un periodismo riguroso choca desde el principio con los intereses ocultos del diario, protegidos por Cardenal (San Juan), el editor. Pronto, la capacidad de David al frente de la redacción será puesta a prueba", adelanta la sinópsis oficial de El Director.

Dirigida por Dani de la Orden, responsable de películas como Casa en llamas o 42 segundos, El Director está protagonizada por Verdaguer, ganador del Goya a mejor actor protagonista por Saben Aquell y al mejor actor de reparto por Verano 1993, y San Juan, también premiado con dos Goya a mejor actor protagonista con Bajo las estrellas y actor de reparto por Sentimental.

El resto del reparto de El Director lo componen el mencionado Fernando Colomo (Isla bonita), Xavi Sáez (Pubertat), Carmen Machi (Ocho apellidos vascos), Miriam Iscla (Yo, adicto) y Joan Carreras (La cocinera de Castamar), entre otros.

Basada en el libro del periodista David Jiménez, el guion de El Director está firmado por Alejandro Hernández, ganador del premio Goya al mejor guion adaptado por Todas las mujeres, y Michel Gaztambide, también ganador del Goya al mejor guion original por No habrá paz para los malvados.