Tráiler de Siempre es invierno, la nueva colaboración de David Trueba y David Verdaguer, que ya tiene fecha de estreno

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Siempre es invierno, la película con la que David Trueba lleva a la gran pantalla su propia novela, Blitz, llegará a los cines el próximo 7 de noviembre tras la presentación en el Festival Internacional de Cine de Valladolid. Para ir calentando motores, el filme protagonizado de nuevo por David Verdaguer junto a Amaia Salamanca e Isabelle Renauld, ha lanzado un primer tráiler en el que un arquitecto paisajista reconstruye su vida tras una dolorosa ruptura.

El avance comienza con la ruptura de Miguel (Verdaguer) y Marta (Salamanca), quien ha conocido a un músico uruguayo y que pone fin a cinco años de relación. Para salir adelante, Miguel conocerá a Olga (Renauld), una mujer mayor que le enseñará a curar las heridas. "Mi vida se reduce a 22 cajas", le dice en un momento dado el protagonista a su amigo mientras hace la mudanza. El filme mostrará el paso del tiempo y el efecto del mismo en los distintos personajes.

Siempre es invierno supone la segunda colaboración entre Trueba y Verdaguer tras Saben Aquell, que le valió el Goya al mejor actor protagonista en 2023. El intérprete define esta unión como "trabajar con zapatillas de estar por casa". "Es divertido y aprendes muchísimo estando con él", añade Verdaguer. En cuanto a adaptar su propia novela Trueba admite que, aunque nunca se lo había planteado, con Blitz "era algo diferente, pues trata de algo enormemente gráfico y visual, que es el perceptible paso del tiempo sobre las personas".

"Miguel (David Verdaguer), arquitecto paisajista, viaja a Bélgica con su novia Marta (Amaia Salamanca) para participar en un congreso. Allí se precipita el final de su relación y tras la ruptura con su pareja decide quedarse a solas unos días más para tratar de recomponer su futuro. Roto y desubicado, Miguel conoce a Olga (Isabelle Renauld), una mujer que trabaja como voluntaria en el congreso de arquitectura. A su lado comenzará a reconstruirse y a entender en qué consiste su nuevo proyecto de vida", reza la sinopsis oficial.

Junto a los ya mencionados Verdaguer, Salamanca y Renauld, completan el reparto de siempre es invierno Jon Arias, Vito Sanz y Carla Nieto entre otros. Escrito y dirigido por David Trueba el filme está producido por Ikiru Films, Atresmedia Cine, Blitz la Película AIE, La Terraza Films y Wrong Men.