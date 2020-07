David Ayer revela el final alternativo del Joker en Escuadrón Suicida... que nunca veremos

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

Gracias al anuncio de que la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia llegará a HBO Max en 2021, hay otra infame película de DC que pretende seguir sus pasos. Se trata de Escuadrón Suicida de David Ayer, una de las cintas más vapuleadas del DCEU en gran parte por la decepción que supuso el Joker de Jared Leto. Sin embargo, el filme pudo ser muy distinto, e incluso tener un final alternativo para el Payaso.

El Joker de Leto fue uno de los puntos débiles de Escuadrón Suicida. Muchos fans culpan a la versión pandillera y gánster del personaje, mientras que otros lo achacan al recorte de la mayoría de escenas en las que aparecía el archienemigo de Batman. Ahora, el director ha compartido un final alternativo para el villano, que de hecho llegó a filmar.

Yes I did. Shot and edited. Of course you were not permitted to see it my friend🤦‍♂️ https://t.co/PGSpz29T2Y