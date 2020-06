Más David Ayer's Cut de Suicide Squad con una foto inédita de Joker y Harley Quinn

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

El Joker de Jared Leto en Escuadrón Suicida fue uno de los aspectos más criticados de la película de David Ayer. El personaje, según el cineasta y el actor que lo interpretó, fue maltratado en la versión final de la película ya que, según han expuesto uno y otro en repetidas ocasiones, la mayoría de sus escenas fueron recortadas en el metraje final. Pero el director tiene mucho material extra del Payaso Príncipe del Crimen, y poco a poco lo va revelando con la esperanza de que más fans reclamen ver su montaje de la cinta.

Ahora que la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia es una realidad, y se estrenará en 2021 en HBO Max, muchos seguidores de DC comics están pidiendo que David Ayer también estrene su montaje del director de Escuadrón Suicida. Por el momento, parece muy improbable que Warner dé luz verde al proyecto, pero el cineasta está ganando cada vez más adeptos en las redes sociales.

La imagen en cuestión se corresponde con el final de Escuadrón Suicida, cuando el Joker vestido de militar se cuela en las instalaciones de Belle Reve para rescatar a su amada Harley Quinn. Ésta secuencia es la que enlaza con Aves de Presa, cuya trama comienza después de que Harley rompa con el archienemigo de Batman, tiempo después de escapar de prisión.

David Ayer shared a new image of Harley and Joker from his cut of #SuicideSquad pic.twitter.com/QZfU2GO9Pw