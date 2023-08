David Ayer dice que James Gunn le prometió estrenar su Ayer Cut de Escuadrón Suicida

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

A pesar de ser la cuarta película más taquillera del DCEU, la primera entrega Escuadrón Suicida dirigida por David Ayer, fue una decepción para los fans. Desde entonces, el director ha asegurado que su montaje original del filme era muy distinto, y a su juicio mucho mejor, del que se estrenó en cines en 2016. Ahora, y tras años reclamando que esta versión del director en la que el Joker de Jared Leto sería el gran personaje beneficiado, vea la luz, el cineasta ha revelado que James Gunn le ha prometido que se estrenará en algún momento.

Junto a la némesis de Batman, en aquel entonces encarnado por Ben Affleck, la cinta presentaba a algunos de los villanos más icónicos de la franquicia como la Harley Quinn de Margot Robbie o el Deadshot de Will Smith. Sin embargo, el proyecto fue vapuleado por crítica y gran parte del público. Pero la versión del director, el Ayer Cut que muchos fans demandan, podría llegar a ver la luz, según ha asegurado el cineasta en su cuenta de Twitter.

"¿Qué me aconsejas para sobrellevar esta situación? Hay una curiosidad genuina y cierto interés por parte de mucha gente. Y soy consciente de que hay otro grupo de personas que se divierten burlándose de la película. Tu comentario es un ejemplo perfecto de los debates atrae la película de 2016 de manera negativa", respondía Ayer a un seguidor que le recordaba que la película llegó hace siete años y debería pasar página.

What’s your advice on how to navigate this situation with grace? There’s a genuine curiosity and interest from a lot of people. And I’m aware of there is another group of people that have fun mocking the film. Your comment is a perfect example of how many are magnetically drawn… https://t.co/QZTZGUInAS