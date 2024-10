Dark celebra Halloween con la saga Terrifier, Creepshow y Nosotros en un terrorífico maratón

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

Para celebrar la noche más terrorífica del año, Dark, el canal de televisión dedicado al horror, ha preparado una programación especial con varios títulos imprescindibles para los amantes del género. Las tres primeras películas de Art The Clown, Nosotros, un episodio de Creepshow y La Casa de los 1000 cadáveres son varias de las cintas que componen este espeluznante maratón de Halloween.

A partir de las 18:05 horas de este 31 de octubre, los espectadores podrán disfrutar de 'Cine para morirse: Especial Halloween', una selección de escalofriantes ficciones que el canal de televisión de AMC ha preparado para esta esperada fecha.

Dentro del especial, destaca el episodio relacionado con la noche de Halloween de Creepshow, la serie de antología de Shudder que recoge el testigo de la saga iniciada por George A. Romero y Stephen King. También se emitirá La maldición de Cenicienta, una reinterpretación del clásico de Charles Perrault que aprovechando el dominio público del personaje, tal y como ocurre en Winnie the Pooh: Miel y sangre, subvierte su naturaleza y convierte el relato en una auténtica pesadilla.

Otro de los aperitivos que Dark prepara antes de los platos fuertes de la noche es Malum, una película que mostrará una terrorífica experiencia dentro de una comisaría infernal. Y es que, el pastel del día de Halloween en el canal de televisión tendrá dos guindas. La primera de ellas será Nosotros (Us), segundo largometraje de Jordan Peele protagonizado por Lupita Nyong'o, una cinta de terror psicológico y social que mezcla el 'home invasion' con la inquietud que genera el fenómeno del 'doppelgänger'.

La noche culminará con el fenómeno del slasher moderno, Art The Clown, que causará el pánico en los televidentes en Terrifier 2. Dark incluye a su vez dentro de esta programación especial las dos entregas previas de Damien Leone en las que aparece el payaso, Terrifier y All Hallow's Eve.

El canal de televisión también emitirá dentro de 'Cine para morirse: Especial Halloween' la icónica primera película de Rob Zombie como director, La Casa de los 1000 Cadáveres, además de otras cintas como Halloween at Aunt Ethel's y The Good Things Devil Do.