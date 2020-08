¿Guiño a Crepúsculo en el tráiler de The Batman de Robert Pattinson?

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

El tráiler de The Batman, estrenado en el marco de la DC FanDome, el evento virtual celebrado este sábado, está siendo analizado fotograma a fotograma por los seguidores del caballero oscuro, encarnado ahora por Robert Pattinson. Y algunos de ellos han querido ver un curioso guiño a la saga Crepúsculo, la franquicia que lanzó al actor a la fama, dentro de este adelanto.

Se trata de una escena del tráiler en la que Bruce Wayne (Pattinson) salva a una mujer de morir atropellada durante un funeral. Un acto heroico que ha recordado a una secuencia de la primera entrega de Crepúsculo en la que Edward evitaba que Bella (Kristen Stewart) muriera atropellada por una camioneta.

hello bruce wayne from the batman



hello edward cullen from twilight pic.twitter.com/lqO3X56Ihy