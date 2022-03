Daniel Radcliffe confiesa que le daba vergüenza ser Harry Potter

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

Harry Potter catapultó a la fama a Daniel Radcliffe, que dio vida al joven mago en un total de ocho películas. Pese a que el rol marcó un antes y un después en su carrera, y le mantuvo ocupado una década, desde 2001 hasta 2011, el intérprete ha confesado que se avergonzaba de su icónico personaje.

"Creo, sinceramente, que cuando estaba en Harry Potter y me vestía con uniforme no era lo más guay del mundo en ese momento. Honestamente, más tarde, echando la vista atrás pienso: 'Fue increíblemente genial', y también lo pienso ahora, eso seguro", confesó en una entrevista con TooFab.

Pese a que el artista guarda buen recuerdo de la saga, Radcliffe ha dejado claro que no tiene planes de volver a interpretar a Harry Potter. Recientemente han surgido rumores sobre una posible adaptación cinematográfica de la obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child, pero el actor ya ha negado su participación.

"No estoy interesado en este momento", sentenció en una entrevista con The New York Times. "Estoy llegando a un punto en el que siento que salí bien parado de Harry Potter y estoy muy feliz donde estoy ahora. Volver sería un cambio enorme en mi vida. Nunca voy a decir nunca, pero los actores de Star Wars tuvieron como 30 o 40 años antes de regresar. Para mí solo han pasado 10. No es algo que realmente me interese hacer en este momento", añadió.

Actualmente Radcliffe está promocionando La ciudad perdida, filme de aventuras dirigido por Aaron Nee y Adam Nee y en el que comparte planos con Sandra Bullock, Channing Tatum y Brad Pitt. El largometraje llegará a España el 13 de abril.