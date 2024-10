Daniel Craig vive una historia de amor y obsesión en el ardiente tráiler de Queer, lo nuevo de Luca Guadagnino

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Luca Guadagnino es el director de cintas como Call Me By Your Name, Rivales o Cegados por el sol. El realizador volverá a la gran pantalla el 3 de enero de 2025 con Queer, adaptación de William S. Burroughs protagonizada por Daniel Craig.

El filme sigue a William Lee (Craig), un estadounidense que lleva una vida solitaria en Ciudad de México en la década de los 50. Sin embargo, la llegada a la ciudad de Eugene Allerton (Drew Starkey), un joven estudiante, incita a William a establecer finalmente un vínculo con alguien.

"Una vieja reina sabia me enseñó que tenía el deber de vivir, de vencer el odio con conocimiento, sinceridad y amor. La dificultad es convencer a otra persona de que realmente es parte de ti", dice William al comienzo del tráiler, que muestra a sus dos protagonistas recorriendo la ciudad.

El adelanto también presenta al personaje de Craig entrando a un bar en la Ciudad de México, tratando de cortejar al personaje de Starkey, así como distintos encuentros entre los protagonistas a medida que su relación avanza y se vuelve más intensa.

Basada en la novela homónima de William S. Burroughs, Queer ha sido adaptada para la gran pantalla por Justin Kuritzkes, quien anteriormente trabajó junto al director en Rivales. Junto con los mencionados actores, el reparto también incluye a Lesley Manville, Jason Schwartzman, Henrique Zaga y el cantante Omar Apollo.

Guadagnino ha descrito Queer como "una película muy personal sobre la búsqueda ineludible de ser reconocido en la mirada de otro a través de la visión del gran William Burroughs".

"Me fascinaba la escritura de Burroughs. De hecho, después de leer Queer y descubrir a Burroughs, repasé todo su canon en los años posteriores. Pero probablemente lo que realmente me fascinó es que se trata de una historia de amor muy profunda", agregó el realizador.