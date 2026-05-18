Jodie Comer protagonizará The Chain, la miniserie de Damon Lindelof para HBO - CONTACTO

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Jodie Comer, la protagonista de 28 años después o Killing Eve, ha sido elegida para interpretar a Rachel Klein, el personaje central de The Chain (La cadena), la miniserie de HBO escrita y producida por Damon Lindelof. El responsable de títulos como Perdidos, Letfovers o Watchmen adaptará en esta ocasión la novela homónima de Adrian McKinty.

HBO Max ha anunciado en sus redes el fichaje de Comer en este thriller basado en el libro superventas de McKinty. Klein, el personaje de la actriz, es descrito como "una madre residente en las afueras que debe plantearse lo impensable cuando su hija es secuestrada".

El proyecto se anunció el pasado enero y forma parte del acuerdo global entre Lindelof y HBO firmado en septiembre de 2025. "Desde el momento en que escuché la premisa original y descabellada del libro de Adrian, me quedé impactado, sorprendido y enfadado por no haberlo pensado yo mismo", admitía el creador de series como Perdidos, Watchmen y Leftovers en declaraciones proporcionadas por la plataforma el pasado enero.

Meet Rachel.



Jodie Comer stars in #TheChain, the new Damon Lindelof limited series based off the book by Adrian McKinty. pic.twitter.com/AC3Cks6KLK — HBO Max (@hbomax) May 14, 2026

THE CHAIN ES EL GRAN THRILLER QUE QUERÍA ADAPTAR LINDELOF

"Siempre he querido adaptar un gran thriller y este tiene todos los toques oscuros, extraños y emocionantes que despiertan mi imaginación", aseguró.

Por ahora, aunque se desconocen los detalles acerca de la trama, HBO ya apuntó a que podría ampliar la mitología de la novela de McKinty. Lindelof, y Carly Wray firman el guion del episodio piloto de The Chain. La serie estará producida por Media Res, estudio responsable de ficciones como The Morning Show o Pachinko.

Lindelof y Carly Wray firman el guion del episodio piloto de The Chain. Michael Ellenberg y Lindsey Springer son los productores ejecutivos de Media Res, junto a Shane Salerno y el propio autor del libro en el que se basa la ficción, Adrian McKinty.

Además, Lindelof es también el co-creador, junto a Chris Mundy, de Linternas, la serie del DCU que llegará el domingo 16 de agosto (madrugada del lunes 17 en España) a HBO Max, con Kyle Chandler y Aaron Pierre como Hal Jordan y Jon Stewart, respectivamente.

Por su parte, Comer tiene pendiente de estreno La muerte de Robin Hood, cinta que, protagonizada por Hugh Jackman, llegará a los cines el 19 de junio. La actriz, ganadora de un Emmy por su papel de Villanelle en Killing Eve y de un BAFTA por su interpretación en el telefilme Help, estrenado en 2021, también ha participado en películas como El último duelo, Bikeriders. La ley del asfalto y Star Wars: El ascenso de Skywalker.