Crimen múltiple en el enigmático tráiler de En nombre de otro con Mario Casas, Blanca Suárez y Eduard Fernández

Tráiler de En nombre de otro con Mario Casas, Blanca Suárez y Eduard Fernández - NETFLIX

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

El próximo 11 de diciembre Netflix estrena En nombre de otro, el nuevo thriller de Oriol Paulo, cineasta responsable de títulos como Contratiempo o Los renglones torcidos de Dios. Eduard Fernández, Mario Casas o Blanca Suárez son algunos de los nombres que encabezan el reparto de esta película, cuya historia gira en torno a una misteriosa confesión durante la mañana de Nochebuena.

"Esta historia, como todas las grandes tragedias, empieza con un engaño", comienza relatando el personaje de Fernández en el inicio del adelanto, de poco más de un minuto de duración. Mientras tanto, las imágenes muestran a una persona atada con luces de navidad a una silla, forcejeando.

Precisamente, toda la narración del avance corre a cargo de Eduard Fernández, cuyo personaje, con mucha serenidad, acude a una comisaría de policía la víspera de Navidad para confesar un crimen múltiple: "Deje que me explique y poco a poco irán entendiendo por qué he decidido entregarme". Imágenes del cuerpo de una mujer al borde de una bañera llena de sangre, escenas propias de una investigación policial o un gran apagón acompañan el relato de su confesión.

UNA INESPERADA CONFESIÓN QUE PRETENDE IR MÁS ALLÁ

"En la mañana de Nochebuena, un hombre entra en una comisaría y confiesa haber matado a dos personas...o tres. Pero detrás de su confesión se esconde una pregunta más difícil de contestar: por qué ha decidido entregarse ahora y qué pretende con su confesión. A partir de ahí, su relato no tarda en vincularse a otro crimen que parecía cerrado, y cuya resolución escapa a toda lógica", reza la sinopsis del filme.

Así, En nombre de otro cuenta una historia en la que "la culpa, el dolor y la necesidad de encontrar respuestas terminan arrastrando a los personajes hacia la erosión de sus propios principios morales", como ha indicado en un comunicado su director, Oriol Paulo, que también firma el guion de la cinta.

Completan el reparto principal Nicolás Francella (La casa de los espíritus) y Alexandra Jiménez (53 domingos). Además, a ellos se suman Blanca Parés (Julieta), Javier Beltrán (La Mesías), Marta Bayarri (El mapa de los anhelos) y Ana Wagener (El inocente).